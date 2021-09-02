威力彩得主買法遭「校正回歸」　網轟爆：編劇要失業了

▲台彩今（2）日解惑，威力彩27億元頭獎選號方式為「自選」而非「電選」。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

連槓41期、累積27億元獎金的威力彩8月23日於新北市三峽區開出，原本台灣彩券指出頭獎中獎者是透過「電腦選號」購買彩券，不過2日卻改口指出，經查其選號方式係為「自選」而非「電選」。急轉直下的劇情不禁讓網友砲轟「這還可以改口」引起一陣熱議。

台灣彩券公司發言人黃志宜昨（1）日在記者會上指出，中獎人還沒來聯繫，不過，可以確定的是，中獎的那張彩券，是第2區包牌800元；第1區是電腦選號，但全部花了多少錢不知道，因為得主可能不只買一張；結果2日台彩又聲稱，經比對彩券系統之投注資料，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號之第1區及第2區號碼均為自行指定。

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▲大部分網友都不太能接受台彩的說法。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

對於此次台彩「校正回歸」的公告，不僅引起PTT網友上熱議，臉書的網友們也議論紛紛。網友們表示，「隔這麼久才更正，新劇本寫好了?」、「感覺有點在解釋什麼」、「導演，可以一改再改嗎？」、「編劇要失業了」、「換編劇，所以劇本重寫」、「校正回歸了」、「台彩公信力全然喪失」。

據本站報導《台彩更正27億威力彩得主買法 投注站老闆：合理！》，台北市大安區通化街上的「武財神的幸運輪」業者邢紀藩向《ETtoday新聞雲》記者表示，台彩說法他是都會相信的，「但昨天說法是有語病」，因為外界會以為的「包牌」，就是第1區選6個號碼，第2區1到8號，但網站看到的結果是，貳獎只有4注，還是開在不同的4個鄉鎮，「根本不可能」，所以才說有語病，「但今天台彩已有更正，這是合理的。」

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