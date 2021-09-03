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14歲少女「班傑明式衰老」像70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？

▲▼14歲少女「班傑明式衰老」變70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

▲伊伊罹患怪病，面部猶如70歲老人。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）主演的電影《班傑明的奇幻旅程》（he Curious Case of Benjamin Button），敘述主角以80歲狀態的身體出生，卻隨著時間越變越年輕，與常人的時間流逝相反。然而，大陸河南省新鄉市一名少女伊伊（化名）也出現類似情況，年僅14歲的她面部衰老，讓父母非常擔憂。

河南電視台《小莉幫忙》節目近日接獲伊伊父親的求助。伊伊父親表示，女兒疑似得了「怪病」，年僅14歲面部就比同齡人衰老，他們到多間醫院求助，都沒得到明確的治療方式，希望可以透過媒體尋找會治療該種疾病的醫師。

▲▼14歲少女「班傑明式衰老」變70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

▲▼伊伊有時會哀怨父母為何要生下她。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

▲▼14歲少女「班傑明式衰老」變70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

「我今年14歲了…」伊伊用低沉的聲音表示，雖然她得了怪病，常會被人說壞話嘲笑，但還是有些朋友會出面幫忙，讓她非常感動，但面對即將升上高中的她，仍會害怕陌生人的惡意，「我希望把病治好，有很多真心的朋友，也希望爸媽跟哥哥都好好的」。

伊伊父母說，女兒國中時，曾有許多同學會趴在窗戶上、用異樣的眼光看著，有時女兒甚至會哀怨地說「媽媽，妳為什麼生下我？」因此，他們不想再讓女兒承受任何一點的壓力，只要有一線希望，就算他賣車賣房都會把女兒治好。

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