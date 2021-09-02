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17歲高三生沉迷女僕店！花光128萬出國留學費　爸看消費紀錄崩潰

▲▼17歲高三生沉迷女僕店！花光128萬出國留學費　爸看消費紀錄崩潰。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲少年沉迷女僕桌遊店，砸掉7.3萬元台幣，但店家不願退全額，讓王爸爸氣得投訴媒體...（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者柯沛辰／綜合報導

西安17歲王姓高三畢業生原本暑假後要出國留學，不料卻沉迷「女僕店」、按摩和酒店等，把人民幣30萬元（約新台幣128萬）的學費揮霍一空。爸爸無奈地說，他辛辛苦苦存下血汗錢，把錢匯給兒子當學費，怎料近期準備繳學費，發現錢轉不出來，最後一查帳目徹底傻眼了。

根據《瀟湘晨報》報導，17歲王姓少年本來即將踏上出國留學之路，但高考結束後，他享受到了前所未有的自由和愜意，竟一頭栽進「女僕店」裡，把30萬元學費全砸在桌遊、酒吧、按摩、奢侈品及女僕服務。

王爸爸說，他家住榆林，只是普通的工薪階級，兒子則在西安一所中學讀書，準備暑假後出國留學，學校也選好了，但因為相關單位要求先檢驗資料，錢必須存在學生名下，所以他5月就幫孩子辦卡，並存入30萬元學費。

暑假接近尾聲，王姓少年從西安返回家鄉，但王爸爸發覺兒子穿的鞋子不是普通款式，追問才得知要價8000元人民幣（新台幣3.4萬）。當下王爸爸察覺不對勁，馬上檢查帳戶，怎料原先準備的30萬元學費竟所剩無幾。

王爸爸不死心，立刻將帳戶近3個月的消費紀錄印出來檢查，結果竟有4、50頁之多，而且品項密密麻麻；其中，兒子在一間名叫「女僕桌遊」消費1萬7000元（約新台幣7.3萬），還去了5、6次，氣得他立刻拿帳本質問。

▲▼17歲高三生沉迷女僕店！花光128萬出國留學費　爸看消費紀錄崩潰。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲價目表上，可見女僕各種服務價碼。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

兒子眼見紙包不住火，坦承有漂亮的女孩子陪玩，所以他先後加了3個女僕的聯絡方式，有天還一次叫上4個女僕陪玩10小時，而且超過晚上10點還會加價。王爸爸一聽難以置信，追問有沒有什麼不雅行為，但兒子不肯透露更多細節。

攤開店內價目表，女僕聊天陪玩1小時100元（約新台幣430）、加微信一位500元（約新台幣2142），期間王姓少年還打賞女僕一次888元（約新台幣3815元）。對此，王爸爸認為兒子消費時未滿18歲，商家疑似有誘導未成年人消費的嫌疑。

不過，店家很委屈，強調可以理解家長的心情，但他們證照齊全、明標價碼，加上王姓少年看起來有20來歲，根本看不出是未成年人，更何況桌遊是一種健康益智遊戲，有的需要幾人陪玩，規定加微信收費，「是為了防止女孩們被騷擾，收費了就沒人加了」。

▲▼17歲高三生沉迷女僕店！花光128萬出國留學費　爸看消費紀錄崩潰。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲少年曾花了近4000元台幣，只為給一位女僕打賞。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

如今家長找上門，店家本著體諒，願意退費5000元（約新台幣2.1萬），但王爸爸堅持要全退，讓店長不禁抱怨，「少年也是個正常人，都是自願消費，桌遊也沒規定18歲以下不能玩，更沒有強制誘導，現在工作人員都陪玩了，店裡也有成分，憑什麼要全部退，而且家長就沒責任嗎？明知道卡裡有30萬學費，還把密碼告訴孩子！」

最後，王爸爸還是報警處理，並依序找到兒子去的劇場、餐廳、按摩店、酒店等高檔消費娛樂場所，向商家尋求全額退費。王爸爸說，他沒想過兒子會這樣，因為孩子日常消費也不高，平時就是穿著普通運動服，家裡也不太給零用錢，頂多100、200元，不能理解為何突然花光30萬元。

陝西恒達律師事務所、公益律師趙良善認為，王姓少年屬於限制民事行為能力人，民事法律行為須由法定代理人同意、追認，如此大的消費金額，與其年齡不符，消費行為無效。不過，根據中華人民共和國《民法典》第34條，家長未盡到監護責任，也應承擔法律責任，因此應減輕業者的責任，根據各自過錯程度，退還相應費用。

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