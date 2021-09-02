1成新冠確診者癒後「洗澡散步都累」！醫：趁早復健緩解症狀

▲研究發現約1成新冠肺炎確診者會出現長期症狀。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



文／中央社

台大醫院物理治療師林家德今天表示，約1成COVID-19確診者會出現長期症狀，連簡單的洗澡、散步等動作都會感到疲累，透過物理治療復健，可協助確診者恢復原本的生活功能。

台大醫院今天舉辦「物理治療師在COVID-19戰役中的角色」視訊線上記者會，邀請院內物理治療師分享感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能出現的後遺症，以及如何透過物理治療方式改善。

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林家德在會中提到，國外觀察發現約有1成康復後的COVID-19患者，在確診3個月以上仍持續有疲倦、呼吸短促、肌肉骨骼相關疼痛、運動能力差、焦慮與憂鬱的情況，其中最常見的長期症狀是呼吸短促與疲倦現象。

林家德說，疲倦現象也被稱為「勞動後症狀惡化」，是種與用力程度不成比例的疲勞現象，如洗澡、散步、坐著打電腦或閱讀等，都會感到疲勞不適，有時被形容是「做一點事就體力崩潰。」

林家德表示，物理治療師提供呼吸運動、調整步調與安全強度的運動訓練，如腹式呼吸、圓唇式呼氣、哈痰咳嗽等方式，或者一些居家可做的簡單復健動作，協助確診者克服長期症狀。

除了到醫院接受復健，台大醫院也可安排視訊物理治療，與居家患者進行即時互動。而台北榮民總醫院也推出「醫療AR教學APP」，針對住院COVID-19病患，利用通訊軟體評估，擬定運動處方教導呼吸、肌力或功能訓練，趁早開始復健，避免長期住院引起各項併發症。

台大醫院副院長賴逸儒說，今年5月起國內歷經本土疫情，才開始出現大量患者，確診者出院後可能面臨長期症狀，院內也籌劃COVID-19長期追蹤特別門診，針對各種可能出現的長期後遺症，由醫療團隊合作提供治療或復健，未來也將有更明確的COVID-19長期症狀的本土資料。