第二類打高端「比例低」遭批！李秉穎：那時候又沒得選

▲第二類官員疫苗造冊人數受外界質疑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者張乃文／綜合報導

全台疫苗接種持續擴大進行，目前AZ開放到23歲以上民眾可預約施打。不過，第二類的官員因接種人數頻增受到外界質疑，且選擇高端疫苗的人數較低，加上今到貨的BNT疫苗原先規劃在12至17歲學生接種後完後，接著由第一類至第十類優先，但計畫一出遭到抨擊。對於第二類官員的疫苗接種情況，專家小組成員李秉穎則說，過去只有AZ可打，高端近期才開始接種「那時候又沒可選」。

國內疫苗到貨數量不足，但「第二類疫苗接種人數」卻持續增加，從9萬增至27萬人，被列入「重要官員」人數也持續膨脹，引發爭議。民眾黨立委蔡壁如日前提出質疑，最能代表政府的第二類「中央及地方政府防疫人員」，施打高端疫苗人數卻僅330人。其中，在指揮中心公開的數據中，較受爭議的「維持防疫體系必要之運作官員」有中央1710人及地方2萬8794人，而未施打第一劑者，分別為18人、4001人，這4019人還能登記施打BNT疫苗。

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對於第二類官員造冊施打疫苗的爭議，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時強調，「本來就是這樣，像第一類不打還會被念。」他指出，當時只有AZ可施打，而高端是最近才開始接種，「怎麼來得及？」且仍有部分公務人員一直到高端出來才打疫苗。

▲指揮中心公布新冠疫苗第二類對象接種情形 。（圖／指揮中心提供）

李秉穎認為，若要說政府人員挑疫苗，要同時把AZ、mRNA和高端疫苗都擺在面前一起選，看結果的比例各是多少，才能去評斷政府人員，但初期就是只有AZ跟莫德納，怎麼能怪他們不選高端？「那時候又沒高端可選」

李秉穎指出，「用我們現在的情形推論歷史錯誤，是很怪的想法，他們又沒有高端，不能怪他們不選。」他也說，第二類的政府人員施打是一定必要的，包括美國等先進國家，在這樣的緊急事態疫苗中，優先接種對象都是把政府人員放在前面，因為重要的人病倒時，國家會出狀況，像總統就是要優先放在重要官員名單裡。

李秉穎也說，指揮中心授權給各地方政府認定第二類官員是考量到細節複雜，可能會落掉很多人，所以才會有後續交由地方政府認定的情況。

對於政府官員的接種順位，李秉穎舉例，2009年新型流感疫苗接種時，當時同樣把他們放在第二位，而這次新冠疫苗的做法也一樣。他也透露自己在開會時有特別提出「政府重要官員必須包含總統」，雖然她不在防疫指揮體系中，但總統生病是一件非常危險的事情。