今增1死「6月過世」未通報　陳時中：請北市督導醫院

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增1例死亡個案，值得注意的是該案於6/27已經死亡。指揮官陳時中說明，該案就診醫院並未通報，一直到家屬要和北市請領慰問金才發現沒有，請北市督導該院要落實申報，確認後要趕快申報出來。

指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16112)，為30多歲男性，因其他原因就醫採檢，於今日確診(Ct值37.5)。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，已匡列接觸者1名，餘疫調中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。

陳時中說，死亡個案6/27就已經過世，其就診醫院並沒有把他通報出來，一直到了家屬跟台北市要請領慰問金才發覺個案沒有，一回來查，確實發現有這樣的情況，所以請北市督導該院以後要申報要確實，一確認後要趕快把他申報出來。