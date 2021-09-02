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快訊／今日新增1本土、4境外　另增1死

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例新冠病例，其中1例本土、4例境外移入，另有1人死亡。

▲▼9/2確診人數。（圖／指揮中心提供）

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▲9/2確診人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16112)，為30多歲男性，因其他原因就醫採檢，於今日確診(Ct值37.5)。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，已匡列接觸者1名，餘疫調中。

▲▼9/2疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲9/2疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月31日累計公布14,796位確診個案中，已有13,692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，分別自美國(案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,733,767例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,716,052例排除)，其中16,006例確診，分別為1,424例境外移入，14,529例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計 837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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