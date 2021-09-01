　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沖繩海岸發現火箭碎片！　印有「中國載人航天」字樣

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣一座小島的海岸邊發現疑似火箭的碎片，上面有用藍色的字體寫著「中國」、「航天」等字樣，不排除是中國大陸發射的火箭碎片，相關人員會在2日抵達調查。

根據NHK報導，沖繩縣竹富町小濱島在8月30日發現有一片長4公尺、寬2.5公尺的火箭碎片被沖上岸，白色的底上面用藍色的字清楚寫著「中國載人航天」的簡體字，當地防災危機管理科人員認為，這應該是中國大陸的火箭碎片。

發現碎片的海岸距離住宅區有500公尺左右，沒有任何災損回報。不過，當地居民從8月15日開始就在距海岸200公尺遠的岩石附近看過碎片，推測應該是8月底被第12號颱風奧麥斯帶來的強浪給沖上岸，相關人員會在2日抵達進行調查。

中國大陸於1992年起啟動「中國載人航天工程」戰略，並在今年6月17日發射長征二號F遙十二火箭，由中國神舟十二號載著三名太空人升空，也成功和天和核心艙對接，與天舟二號貨運飛船形成組合體。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
快訊／滅火器主唱喜迎二寶！老婆醒來才敢發照
名古屋市長咬女選手金牌！今爆確診
《刻在》陷抄襲風波　《Reality》原唱聽完回應了！
小五女童車禍亡！同學寫滿卡片「當快樂小天使」　畢業證書拿到了
台彩曝27億得主「包牌第2區」　鄉民抓包1細節不對勁
空軍少校5天前打疫苗　5000公尺健走體測後休克不治
女星曝曾做八大！　純按摩妹下海做半套：1天賺2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險　網友2派戰爆

名古屋市長「驚爆確診」！上月亂咬女選手金牌被罵翻

女慘遭「鎖地窖」性侵　恐怖4寶媽叫來22歲鮮肉男友！輪流硬上

18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！「不滿遭碎念」刀刀致命　殘疾阿公目睹悲劇

沖繩海岸發現火箭碎片！　印有「中國載人航天」字樣

日媒爆：真子公主堅持結婚「形同私奔」　婚後經濟狀況不樂觀

東京奧運「誤丟」3萬片全新口罩、數千件防護衣　價值500萬日幣！

網紅狂搧保全巴掌！怒吼「我隆胸花20萬你賠不起」　扭打影片曝光

南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險　網友2派戰爆

名古屋市長「驚爆確診」！上月亂咬女選手金牌被罵翻

女慘遭「鎖地窖」性侵　恐怖4寶媽叫來22歲鮮肉男友！輪流硬上

18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！「不滿遭碎念」刀刀致命　殘疾阿公目睹悲劇

沖繩海岸發現火箭碎片！　印有「中國載人航天」字樣

日媒爆：真子公主堅持結婚「形同私奔」　婚後經濟狀況不樂觀

東京奧運「誤丟」3萬片全新口罩、數千件防護衣　價值500萬日幣！

網紅狂搧保全巴掌！怒吼「我隆胸花20萬你賠不起」　扭打影片曝光

南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

「謝長廷、蕭美琴都張羅到疫苗」　藍委酸：謝志偉只能刷存在感

小萌貓頭卡「柴柴嘴裡」憨憨笑！媽拍下恐怖瞬間：兩隻不咬不相識

進軍汽車產業　小米宣布「小米汽車有限公司」完成註冊登記

約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險　網友2派戰爆

等30多年！台灣首度舉行海洋影展　柯金源紀錄片《平安龜》首播

萬海航運Wan Hai 232　成功援救落海漁民

郭子乾神模仿瘦子「花襯衫+刺青袖套」　本尊一看認證激動回應！

日本AV再爆外流！網瘋傳全新「無碼母帶」　三上悠亞、葵司都在內

富邦缺火力還少了張進德　洪總也沒辦法：讓他好好休息

名古屋市長「驚爆確診」！上月亂咬女選手金牌被罵翻

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

塔利班終於會開黑鷹直升機！男子懸掛半空

日本便當爆紅！「配菜只有5根香腸」賣到缺貨

死亡性愛！絕頂升天斷氣　被巨乳悶死

登山遇「神秘生物」緊跟！　尾巴長過身體

川普再轟拜登「連撤軍都做不好」：無能

塔利班誘出門！同志慘遭性侵虐打

拜登和前總統甘尼「最後通話」內容曝光

主持人藏人獸交照片被逮！法院痛哭認罪

塔利班接管機場糗翻車！人噴車外滑稽畫面曝

川普：塔利班應歸還850億美元武器

1次屁賣5千！「放屁女王」靠屁聲ASMR賺錢

研究：莫德納疫苗產生抗體濃度比BNT高逾一倍

更多熱門

相關新聞

東京奧運「誤丟」防疫物資！值500萬日幣

東京奧運「誤丟」防疫物資！值500萬日幣

東京奧運暨帕運會組委會31日表示，夏季奧運會閉幕後，在整理9個比賽場館的過程中「誤丟了」全新的3.3萬片口罩、3420件醫用防護衣、380瓶手部消毒液等防疫物資，合計價值相當於500萬日幣（約新台幣127萬元）。

Honda明年新車還有小跨界休旅

Honda明年新車還有小跨界休旅

今夏最強日本「日南製藥美白錠」一覺醒來就變白

今夏最強日本「日南製藥美白錠」一覺醒來就變白

真子公主終於要結婚！　擬不辦婚禮創戰後首次

真子公主終於要結婚！　擬不辦婚禮創戰後首次

日韓正夯「切半蛋糕」

日韓正夯「切半蛋糕」

關鍵字：

日本沖繩火箭神舟十二號

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面