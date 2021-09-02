23歲妹和多男嘿咻「玩壞了」！一內診「狂流汁」傳惡臭...醫嚇傻

▲一名23歲的女子在內診時，竟出現「惡臭的膿液從私密處不斷流出」。（圖／記者李佳蓉攝）

實習記者高琳景／綜合報導

夫妻和情侶之間，適時的「性行為」能使彼此的關係更緊密，但太過頻繁且複雜的性生活，恐怕會讓身體出狀況。婦產科醫師李偉浩在節目中分享個案，表示一名23歲的女病患就診時不斷喊肚子痛，經過電腦斷層掃描後，在左右兩邊的卵巢發現大膿包，甚至在內診時還不斷流出「惡臭味」，就連戴口罩也擋不住味道，讓他直呼「實在是受不了！」

李偉浩在《醫師好辣》分享說道，這名年輕女病患在急診時出現腹痛、輕微發燒等症狀，於是便安排電腦斷層掃描，沒想到竟發現「左右兩邊的卵巢，各長出7公分的腫瘤，就連腸子也都整個揪成一團」，疑似卵巢癌第三期的徵狀。

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▲女病患左右兩邊的卵巢，竟各有7公分的腫瘤。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

到了內診檢查，李偉浩更是面露難色地說，「惡臭膿液從私密處流出來，超臭！」就算戴了口罩也沒辦法擋住臭味。女病患這才緩緩地說，治了好幾個月遲遲無法康復，讓她十分苦惱，只好再次就診。

李偉浩表示，當他幫病患內診時，竟出現「惡臭的膿液直接從私密處流出，超臭！」就連戴口罩也無法擋住惡臭，整個刺鼻味直接穿透口罩。這時女病患才緩緩地說，「症狀已經好幾個月了，但怎麼治都治不好。」

李偉浩再次幫女病患掃超音波，才驚覺是「骨盆腔發炎造成卵巢化膿」，因為膿包已經太大在肚子裡，基本上光打抗生素已經沒用，只能透過開刀將膿包打破，把膿抽出。

▲醫療團隊進一步檢查發現，原來病患是骨盆腔發炎造成卵巢化膿。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

在李偉浩追問下，才得知「女病患擁有多名男友」，其中一個很花都在外面亂來，加上人與人連結太過頻繁的關係，才會有染病風險。最終女病患在開完刀後，打了2周的抗生素並「停機」，來讓身體慢慢恢復。據了解，若感染該菌卻疏於治療，「有十分之一的人會有不孕的狀況發生」。