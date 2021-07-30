醫院最髒的地方不是廁所！醫師點名「這裡」：細菌多又很毒

▲醫師指出，醫院最髒的地方不是廁所。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

醫院最髒的地方是哪裡？泌尿科醫師歸家豪在節目上揭密，醫院內病原體（細菌、病毒等）最多的地方不是洗手間或急診室，而是加護病房（ICU），細菌數比馬桶還多，加上多是重症病患入住治療，因此幾乎都是超級細菌，所以全台三級防疫警戒期間，才會完全禁止民眾入加護病房探視。。

歸家豪在節目《醫師好辣》中表示，去過加護病房探病的人都知道，早在本土疫情爆發前，去加護病房就必須戴口罩和穿防護衣，這是因為加護病房是全醫院細菌最多的地方，甚至超越馬桶的細菌數。

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▲歸家豪醫師指出，加護病房的細菌數驚人，遠超過馬桶。（圖／截圖自YouTube-醫師好辣頻道）

歸家豪更引述一像英國研究表示，將螢光染色劑噴在加護病房中，再使用螢光探測儀照射，結果發現90％以上的區域都出現綠色螢光反應，尤其是病人身上接的管線、呼吸器和心電圖設備附近最多，「上面的細菌都很毒」。

歸家豪說，現在許多醫院都因應疫情改為負壓隔離病房，否則空調管線都是連通的，更可能會造成感染，因此一個病人離開後，都會換成新的管路，還要打開紫消燈消毒才行，而且住進加護病房的病患通常病情嚴重，房內多是超級細菌，所以全台三級防疫警戒期間，才會完全禁止民眾入加護病房探視。