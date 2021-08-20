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愛吃肉鬆！她大便流血嚇壞衝門診　醫內診摸出「3顆1串」尷尬了

婦人摸到硬塊以為是大腸癌，結局令人哭笑不得。（示意圖／Pakutaso）

▲婦人摸到硬塊以為是大腸癌，結局令人哭笑不得。（示意圖／Pakutaso）

圖文／CTWANT

癌症39年蟬聯國人10大死因之首，其中大腸癌更是連續13年成為癌症之王，因此許多人聞大腸癌就色變。大腸直腸科醫師蕭慕琦表示，過去大家熱烈討論肉鬆是否會致癌，結果一名愛吃肉鬆的婦人聽完後，很緊張跑來門診說摸到硬塊，結局令人哭笑不得。

蕭慕琦在《醫師好辣》提及，幾年前大家都在吵肉鬆到底會不會致癌，就有一名婦人看完新聞，很緊張跑來門診。婦人說，「我大便流血，越變越細，怎麼辦，我是不是得了大腸癌？我從小就愛吃肉鬆，會不會是肉鬆造成的。」她表示，有先自行伸進去摸摸看，發現裡面有硬硬的東西。

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蕭慕琦立即為婦人內診，發現真的有硬塊在裡面，但硬塊摸起來跟平常大腸癌摸的感覺不太相同，因為大腸癌大概都是從黏膜層長出來的癌症，它會往管徑裡面長進去，摸起來除了硬之外，還會有不規則形的感覺，但婦人摸起來黏膜層是平滑的。

蕭慕琦第一時間覺得，會不會是外面長的腫瘤壓進腸壁內，沒想到再伸進去一點，發現怎麼還有第2顆、第3顆，讓她有些一頭霧水。蕭慕琦向婦人說明，「確實有摸到妳說像腫瘤的東西，但不太像是大腸癌這部分，像是3顆球，蠻硬的。」

婦人聽完後突尷尬大叫，「啊，我前幾天放了陰道球進去，忘了拿出來。」蕭慕琦表示，言歸正傳，肉鬆到底會不會引起大腸癌，其實衛服部有發出公告，任何一個癌症都不是單一個原因造成的。

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