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社會 社會焦點 保障人權

毛衣被機器捲入！洗衣店員工「脖子遭緊纏」骨折亡…老闆娘下場曝

▲洗衣,整理,衣櫥,毛衣。（圖／unsplash）

▲洗衣店員工毛線衣遭機器捲入，脖子遭緊纏送醫搶救亡。（示意圖／unsplash）

記者戴若涵／新北報導

新北市一間洗衣店員工將床單送進平燙機滾軸整燙烘乾時，毛線衣被傳動軸捲入，衣物當場緊緊纏繞其頭、頸部，最後員工因頸椎骨折、心肺衰竭死亡。事後洗衣店老闆娘與員工家屬以100萬元調解，因此獲緩刑5年，孰料，事後卻神隱不賠，日前法院將她的緩刑撤銷。

回顧整起事發經過，洗衣店曾姓女員工負責遞送床單進入平燙機滾軸整燙烘乾，2014年12月23日上午，曾女與另名陳姓員工2人站在平燙機的兩端拉著床單，孰料，期間她突然叫了一聲，陳姓員工抬頭發現，曾女上半身已經趴在軸承處，嚇得大叫「趕快關電」，另名邱姓員工這才緊急關閉電源。

原來事發時曾女身上的毛線衣遭平燙機傳動軸的滾軸捲入，陳姓員工迅速找出剪刀，將曾女的衣物剪開，並將人送醫搶救，但曾女仍於隔日凌晨5時17分許，因頸椎閉鎖性骨折併脊髓損傷，以及腦內出血致心肺衰竭死亡。事後家屬心碎向洗衣店老闆娘提告。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲曾姓員工負責遞送床單進入平燙機滾軸整燙烘乾。（圖／unsplash）

新北市政府勞動檢查處的職災檢查報告書指出，造成曾女死亡的直接原因為頸部遭衣物捲繞壓迫致死，間接原因為平燙機傳動軸外側沒有設置護照，且勞工操作時頭髮或衣服有被捲入的可能性，但雇主沒有讓勞工穿著適當的衣帽，平燙機也沒有在適當位置設置緊急制動裝置等。

新北地方法院勘驗各項事證後，認為老闆娘有過失，犯了業務過失致死罪、違反職業安全衛生法等，將她判刑7月，但審酌她已與曾女家屬以100萬調解成立，已給付其中15萬元，餘款將分期攤還，且若沒有依約履行，願加計懲罰性違約金20萬元，最後給予老闆娘緩刑5年。

獲緩刑的洗衣店老闆娘陸續支付33萬元後，竟音信全無、拒不見面，檢方打電話無人接聽、無法取得聯繫，曾女家屬寄送存證信函也遭到退件。士林地檢署最後向法院聲請撤銷緩刑；法院認為，老闆娘沒有誠意履行緩刑的條件內容，有執行刑罰的必要，1月29日裁定撤銷她的緩刑。

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