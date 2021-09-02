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豐原太平洋百貨金門特產展　「栗喉蜂虎」帶消費者暢遊金門

▲豐原太平洋百貨推出金門物產展，以栗喉蜂虎為吉祥物（下同）。（圖／太平洋百貨豐原店提供）

▲豐原太平洋百貨推出金門物產展，以栗喉蜂虎為吉祥物（下同）。（圖／太平洋百貨豐原店提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

豐原太平洋百貨自8月底推出「夏日精靈 金門七淘趣」的金門主題物產展，並以金門獨有的夏季候鳥、有「夏日精靈」之稱的栗喉蜂虎為吉祥物，營造其揮動著多彩鮮豔翅膀、帶領大家翱遊於金門古城的意象，品味道地美食、特產，還搭配來回金門免費機票和住宿等抽獎優惠，在疫情微解封之際，帶給消費者嶄新而趣味的購物體驗。

業者指出，栗喉蜂虎每年4至9月便會飛到金門繁衍後代，有著五彩繽紛的鮮豔羽毛，是當地夏日最引人注目的自然生態焦點；8月28日開幕式即邀請「皇家兒童舞蹈團」小朋友化身為「夏日精靈」，帶來活潑可愛的舞蹈，現場前50位觀眾還獲贈「金門酒廠紀念款鑰匙圈」。

▲豐原太平洋百貨推出金門物產展。（圖／太平洋百貨豐原店提供）

豐原太平洋百貨指出，本次金門物產展即日起至9月12日，除了有道地的美食、特產，還有宛如置身於金門旅遊的展場布置，假日更有豐富的遊戲活動及結合高粱酒、義式咖啡／冰淇淋的調飲體驗，結合創意讓顧客宛如身歷其境、暢遊金門。

▲豐原太平洋百貨推出金門物產展。（圖／太平洋百貨豐原店提供）

此外，這次金門展還結合百貨30週年回饋活動，凡持APP/吉利卡於在展期間累計消費滿1000元，即可抽「台中-金門雙人來回機票+金門優質民宿雙人兩日免費住宿券」1名，及「買一晚送一晚金門優質民宿住宿券」10名，前30名於金門展消費的顧客更可獲得「金門展體驗禮」。

業者指出，展期間每週都有豐富的卡友禮：只要持持APP/吉利卡消費，9月4日至5日單筆滿1000元，就送充滿金門閩式建築特色的「花磚造型杯墊」；9月11日至12日單筆滿500元，即隨機贈送中秋烤肉實用小物「烤肉醬」或「食品級矽膠醬刷」或「風獅爺蛋糕巾」，超值又應景。
 

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