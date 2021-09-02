新冠患拔管肌力流失難翻身　這APP助他「床上復健」2周後返家

▲北榮視訊復健APP。（圖／北榮提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎5月爆發大規模本土感染，39歲賴先生雖經插管搶回一命，但四肢肌力下降與心肺耐力不足，連自行翻身都無法，台北榮總復健醫學部與新冠肺炎專責病房跨團隊合作，運用擴增實境（AR）技術結合通訊軟體研發「視訊復健APP」，讓賴先生在隔離期間在床上復健，2週後終可扶助行器在病房行走，目前已順利出院返家。

新冠肺炎常見症狀包含喘息、低血氧，並常合併嚴重肺炎及急性呼吸窘迫症，甚至多重器官衰竭，導致高致死率。病人罹病後因喘息等症狀需長時間休息，導致活動力下降，顯著影響運動心肺耐力及肌耐力。

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除此之外，部分痊癒者因產生肺纖維化損傷，影響換氣及氧合，如因持續低血氧症狀即需使用氧氣，夜間需使用正壓呼吸器等協助呼吸，因此，早期心肺復健對染疫後迅速復原十分重要。

▲病人在病房內即可利用手機「醫療AR教學APP」，自主決定適合運動的時間。

台北榮總心肺復健團隊為強化新冠肺炎住院患者心肺耐力，特別運用擴增實境(AR)技術，研發「視訊復健APP」，結合通訊軟體，讓病人在隔離治療時即可依運動處方積極復健。

復健醫學部朱琬婷物理治療師表示，住院病人若意識清楚且生命徵象穩定，經醫師評估，符合早期復健條件，即可會診復健醫師安排復健療程。專責病房護理師會提供遠距復健流程圖，協助病人填妥相關資料，由物理治療師利用通訊軟體與病人進行視訊評估，擬定運動處方教導呼吸運動、肌力運動、功能訓練等

病人在病房內即可利用手機「醫療AR教學APP」，自主決定適合運動的時間，並藉由AR正確聲音口令，及手機鏡頭看到自己運動動作的正確性，達到視覺與聽覺的回饋。運動過程中如有任何疑問或任何不適，也可以利用通訊軟體回饋給物理治療師進行調整，住院同時復健，協助染疫病人強化心肺功能，以積極主動方式，協助病人戰勝新冠肺炎。