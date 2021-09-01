空姐幫忙遭羞辱！頭等艙男大罵「妳手髒」吩咐隨扈：調查下她是誰

▲頭等艙男子羞辱空姐。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「妳知道妳手多髒嗎？別碰我箱子！」8月31日，微博有網友發文稱，她在頭等艙遇到一男子無端侮辱空姐，並威脅解圍的乘客。據稱，該男子全程還有一名隨行人員，並在下機後吩咐，「調查下她是誰！」對此，涉事航空公司也回應了。

據《極目新聞》報導，網友「倆字叫社會」在PO文中稱，8月30日晚，她和助手搭乘浙江長龍航空公司GJ8887航班從杭州飛往北京，她們落坐頭等艙後，等候飛機起飛過程中，一穿短袖襯衫、戴眼鏡的中年男子攜帶行李登機。

此時，空姐熱情走過來準備幫他放行李，沒想到該男子卻大聲辱罵，「妳知道妳手多髒嗎？妳每天接觸多少人妳多髒妳不知道嗎？別碰我箱子！」空姐連忙向其致歉，並說對不起。

隨後，空姐逐一詢問乘客起飛時喝什麼飲料，當詢問到該男子時，他又大聲阻止空姐不要過來，並說「妳不說話、不服務就是最好的服務」。

▲網友爆料。（圖／翻攝自極目新聞）

「倆字叫社會」說，她因看不慣該男子的言行，與其爆發衝突，在飛機上相互辱罵，機長及相關工作人員過來勸解雙方平息事端。

該網友稱，那名男子有一隨行人員，不在頭等艙，一路上為該男提供服務，貌似是其屬下。在飛機抵達首都機場後，該男子依舊對她們懷有敵意，在擺渡車上告訴隨行人員「調查下她是誰」，下車後還跟在她們身後直到她們上車。

「倆字叫社會」將上述內容發布在微博後，文末@了浙江長龍航空公司。有疑似同機乘客在她的文章下留言稱，自己聽到了上述男子和同行人員的辱罵。據悉，長龍航空GJ8887航班8月30日晚6時47分從杭州蕭山機場起飛，於晚8時31分到達北京首都機場。

9月1日上午，浙江長龍航空公司回應，工作人員表示飛機上有安全員，也有執法紀錄儀，將會結合相關材料，調查清楚旅客和機組人員發生衝突的具體原因及其他相關情況，再予以回覆。