　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

▲機艙（圖／達志／示意圖）

▲不少人在搭飛機時，會希望能換到較為滿意的坐位。（圖／達志／示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

旅客在搭乘飛機前，都會先買好機票、選好機位，但在一些狀況之下，可能會臨時想要更改座位。對此，國外一名資深機長就提醒，乘客任意更改座位恐怕會影響飛機重量和機長的控制方式，嚴重的話甚至還可能導致飛機在起飛時就不幸墜毀。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導，有網友在論壇《Quora》詢問「他想在飛機上換座位，為何卻遭到空服員拒絕？」引起資深機長諾達爾（Magnar Nordal）的注意。他解釋，乘客所坐的位置會影響飛機的重量及機組人員的控制方式，如果因為成客任意換位置導致系統設置錯誤，那麼飛機可能就會在起飛時墜毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飛機,機艙,航空,空服員.。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲諾達爾表示，乘客隨意換座位恐會導致系統設置錯誤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

諾達爾分享自身經歷表示，有一次在飛機起飛前，有4名乘客離開指定座位，結果副機長在仰轉（Rotate）時驚覺飛機太重，「這是一個非常危險的情況，因為跑道很短，我們無法停下來。」他也提醒，即使飛機起飛後乘客可以自由活動，但若任意換坐位還是可能會發生危險，因此這類要求通常都會遭到拒絕。

諾達爾的說法也得到另一名飛行員帕特森（Darren Patterson）的支持，他指出，飛機越小，重量變化的影響就越大，在大型的飛機上，一個人就算換了10排距離遠的座位，對平衡的影響也可以忽略不計，但若在小型飛機上，就算只移動了幾排，影響可能都會非常劇烈，「所有飛機從起飛到著陸，都需在一個穩定的飛行包線內，所以所有重量及位置都必須考慮。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
《國際橋牌社》製作人驚傳病危！住進加護病房　現況曝光
拜登見以色列總理「打瞌睡」全球瘋傳　真相曝光
成人奶媽「暗黑哺乳」！男客人躺懷裡喝　陸官媒氣炸了
莫名被電影公司提告！　原因讓他驚呆
瞿友寧喊話《刻在》原編劇：有委屈找我，我當面致歉
搭飛機換座位「非常危險」　資深機長揭恐怖下場
18歲少女遭5男拖入甘蔗田 　吞吐片瘋傳
最美小龍女「出道前是空姐」！　清秀美照噴仙氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

莫名被電影公司提告！原因讓他驚呆「分享IP疑載盜版」　網：老套路了

宿醉還有完美妝容、神仙顏值　她揭《后翼棄兵》其實缺乏女性聲音

20歲馬尾妹「一次拿走17便當、2箱罐頭」　愛心物資站傻眼

台大備1萬劑快篩供新生免費用　喊話政府：快開放大專生造冊接種

「3天330萬人」登記BNT　指揮中心：年輕人打疫苗列入重要考量

BNT超搶手！接種意願潮未減　3天近330萬人登記成功

外送妹接單驚見「同地址6家店」傻眼！內行曝原因：台北一堆

【英語多益通】美國「撤軍」阿富汗　英文怎麼說？

快訊／首例機師「突破性確診」！　26接觸者最新採檢結果曝

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

Jessi狂丟直球「總有一天要親」　李相燁害羞認：會看到嘴唇啊！

搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

莫名被電影公司提告！原因讓他驚呆「分享IP疑載盜版」　網：老套路了

宿醉還有完美妝容、神仙顏值　她揭《后翼棄兵》其實缺乏女性聲音

20歲馬尾妹「一次拿走17便當、2箱罐頭」　愛心物資站傻眼

台大備1萬劑快篩供新生免費用　喊話政府：快開放大專生造冊接種

「3天330萬人」登記BNT　指揮中心：年輕人打疫苗列入重要考量

BNT超搶手！接種意願潮未減　3天近330萬人登記成功

外送妹接單驚見「同地址6家店」傻眼！內行曝原因：台北一堆

【英語多益通】美國「撤軍」阿富汗　英文怎麼說？

快訊／首例機師「突破性確診」！　26接觸者最新採檢結果曝

核三廠1號機傳加熱器洩水泵馬達震動偏高　原能會：降載檢修

《刻在》被說抄襲「太沉重！」創作素人發文力挺：除非這3點一樣

快訊／烈焰填滿整間房！　彰化員林「住宅大火」警消灌救中

《刻在》遭諷拼貼歌…瞿友寧還原「創作真相」！有抄襲證據絕不會支持

《國際橋牌社》製作人收「病危通知」！　住進加護病房…現況曝光

「以房養老」提案卡關　金管會、銀行曝關鍵！　

「觀點女王」教一招戰勝拖延症！連工作過程都會變得很開心

吳尊豪宅內「有攀岩場」　脫衣曬六塊肌…意外曝光愛妻火辣身材！

HONDA「非洲雙冒險重機」新年式起步更平順　雙版本歐洲發表

拜登見以色列總理「打瞌睡」全球瘋傳　以媒翻案：這群仇家最愛傳

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

5歲童火化嘸家屬！「骨頭異常發黑」洩悲劇

才帶家人吃燒烤「隔天+13本土」　台北哥悔炸

水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強

北市確診者宜蘭足跡曝！住奇立丹民宿吃鵝肉郎

快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版

更多熱門

相關新聞

俄直升機墜毀8人失蹤　一個月前才28死

俄直升機墜毀8人失蹤　一個月前才28死

俄羅斯一架Mi-8直升機當地時間12日在遠東地區的勘察加半島（Kamchatka Peninsula）墜毀，機上有13名遊客和3名機組人員，目前得知已有9人獲救，其餘7人則生死未卜，意外發生的詳細情況還有待釐清。

班機被取消　女受困中2千萬元！

班機被取消　女受困中2千萬元！

家人以為他墜機罹難　45年後竟復活團聚

家人以為他墜機罹難　45年後竟復活團聚

機上男孩隔窗比猜拳　地勤大叔輸了直跺腳

機上男孩隔窗比猜拳　地勤大叔輸了直跺腳

法航管員指揮失誤　兩班機險相撞

法航管員指揮失誤　兩班機險相撞

關鍵字：

飛機墜機Magnar Nordal換位子Darren Patterson

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面