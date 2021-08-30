搭飛機換座位「非常危險」！資深機長揭恐怖下場

▲不少人在搭飛機時，會希望能換到較為滿意的坐位。（圖／達志／示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

旅客在搭乘飛機前，都會先買好機票、選好機位，但在一些狀況之下，可能會臨時想要更改座位。對此，國外一名資深機長就提醒，乘客任意更改座位恐怕會影響飛機重量和機長的控制方式，嚴重的話甚至還可能導致飛機在起飛時就不幸墜毀。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導，有網友在論壇《Quora》詢問「他想在飛機上換座位，為何卻遭到空服員拒絕？」引起資深機長諾達爾（Magnar Nordal）的注意。他解釋，乘客所坐的位置會影響飛機的重量及機組人員的控制方式，如果因為成客任意換位置導致系統設置錯誤，那麼飛機可能就會在起飛時墜毀。

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▲諾達爾表示，乘客隨意換座位恐會導致系統設置錯誤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

諾達爾分享自身經歷表示，有一次在飛機起飛前，有4名乘客離開指定座位，結果副機長在仰轉（Rotate）時驚覺飛機太重，「這是一個非常危險的情況，因為跑道很短，我們無法停下來。」他也提醒，即使飛機起飛後乘客可以自由活動，但若任意換坐位還是可能會發生危險，因此這類要求通常都會遭到拒絕。

諾達爾的說法也得到另一名飛行員帕特森（Darren Patterson）的支持，他指出，飛機越小，重量變化的影響就越大，在大型的飛機上，一個人就算換了10排距離遠的座位，對平衡的影響也可以忽略不計，但若在小型飛機上，就算只移動了幾排，影響可能都會非常劇烈，「所有飛機從起飛到著陸，都需在一個穩定的飛行包線內，所以所有重量及位置都必須考慮。」

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