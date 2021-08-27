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趙薇千萬股權被凍結　曾被市場禁入5年...8間關聯企業續存

▲趙薇。（圖／翻攝自微博／趙薇）

▲趙薇的相關影視作品在大陸影音平台被一夜清零。（圖／翻攝自微博／趙薇）

記者魏有德／綜合報導

趙薇影視作品在大陸影音平台被一夜清零，連微博上的「超話」主題頁也被關閉，外傳是與曾穿日本軍服、旗下藝人張哲瀚參拜靖國神社等「辱華」事件有關，更有甚者猜測是涉入近期浙江官場上的「官民」勾結貪腐弊案。據了解，趙薇淡出影視第一線後，外界更關注其在「資本市場」一系列操作，她也因此曾在《2018胡潤全球白手起家女富豪榜》入列第100名。

▲趙薇名下共14間企業，8間為續存狀態。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲趙薇名下共14間企業，8間為續存狀態。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，上交所於2018年11月20日發佈《關於對浙江祥源文化股份有限公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司及有關責任人予以紀律處分的決定》，對浙江祥源文化股份有限公司及時任董事長孔德永，西藏龍薇文化傳媒有限公司及其直接負責人員黃有龍、趙薇、其他直接責任人員趙政予以公開譴責，並公開認定孔德永、黃有龍、趙薇、趙政5年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。

根據天眼查App顯示，趙薇名下共14家企業，包括趙趙（上海）影視文化工作室、蕪湖東潤發投資有限責任公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司、北京普林賽斯文化傳播有限責任公司等，其中8家為續存狀態，投資領域涉及房地產、餐飲、汽車銷售等。

趙薇自2017年開始未再以個人名義成立新公司，並逐漸退出部分公司股東行列。直至2021年4月，趙薇共被凍結超千萬股權，涉及北京易聚創意科技有限公司等6間公司。

▲趙薇及其丈夫黃有龍。（圖／CFP）

▲趙薇及其丈夫黃有龍。（圖／CFP）

趙薇與黃有龍結婚後，投資版圖迅速擴張，兩人曾投資金寶寶控股（01239.HK）、順龍控股（00361.HK）、阿里影業（01060.HK）、雲鋒金融（00376.HK）、唐德影視（300426.SZ）等多間上市公司。

值得注意的是，趙薇黃有龍夫婦於2014年12月以每股1.6港元的價格購入阿里影業19.3億股份，持股比例佔9.18%，成為公司第二大股東。此後陸續減持，直至2016年10月，兩人持股比例下降至4.97%，套現12.5億港元（約44億元新台幣）。

趙薇與黃有龍夫婦二人在阿里影業股價最高點時「精準」減持套現，使趙薇在資本市場的名聲大噪。

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