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狠剷11公斤「E奶竟變G奶」　妹子哭揭10個巨乳悲劇：我寧願貧乳

▲▼（圖／翻攝三上悠亞YouTube）

▲說到巨乳女神，不少人會想到日本AV女優三上悠亞！（圖／翻攝三上悠亞YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

許多女生夢想成為大奶妹，甚至不惜砸錢隆乳，但對於真正的巨乳妹來說，胸器過於「波濤洶湧」，可說是一輩子的困擾！一名女網友透露，好不容易剷了11公斤肥肉，無奈胸部從E變到Ｇ罩杯，且出現下垂的窘境，讓她相當崩潰，並列出10點胸器過大的煩惱，更喊話可以換身材的話，「我寧願貧乳！」

日前一名女網友在Dcard討拍，卑微列出13點「沒奶人的內心話」，包括想知道跑步胸部晃動的感覺、為什麼揉半天長不大、把制服的扣子撐爆到底是什麼感覺、也想胸部大到找不到我的薯條、沒穿內衣出門會不會被發現等。

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▲她揭「大奶10慘」喊：可以換，我寧願貧乳（圖／翻攝Dcard）

▲小奶妹哭列13點！（圖／翻攝Dcard）

結果時隔1年後，一名巨乳妹最近以「大奶人的內心話」為標題發文，表示可以交換身材的話，「我願意貧乳」，接著列出10點不為人知的「胸器困擾」，如下：

1.跑步晃動真的很痛苦，尤其是漲奶的時候

2.洗澡的時候這個很麻煩但還能接受（但漲奶到必須按摩奶，才是真的覺得在浪費時間）

3.學生時代很在意別人眼光

4.我覺得老了下垂真的很醜，有時候還會想能不能不要有這個基因

5.身為大奶胖子的我而言，胸小有腰還有細胳膊真的夢寐以求

6.爆開並沒有很好，我就只能買符合胸圍但大件的衣服，很麻煩

7.X，看不到下個階梯很容易跌倒

8.不穿內衣根本出不了門，內衣真的很多餘

9.貧乳根本沒有肩膀酸痛的問題

10.可愛的內衣通通沒我的份，布料多還要加錢

文章曝光後，底下引發一票妹子熱議「奶不大的人穿露一點的衣服就是性感，奶大的人穿露一點就是色情，眼睛不知道看哪，唉放棄了」、「如果很困擾，可以考慮做縮胸手術」、「我雖然沒有到很大才E，就已經覺得內衣難買，喜歡的就算真的有尺寸，穿起來就不好看，擔心下垂只能做拉伸運動練跟按摩，還好現在運動內衣做的都不錯，不會那麼晃了，但最煩的是很容易看起來更胖」。

留言串中，原PO也搖頭解釋，目前身高158公分，從68受到57公斤，明明已經減了11公斤的贅肉，無奈奶沒變小反而還變大，「可能真的是下圍變小的問題，因為我原本是E，減完後變G，而且以前雖然大，但不會下垂，現在已經下垂了！」

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