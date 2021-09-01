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機車遭放爆裂物毀損...他怒PO文轟店家！調監視器追到嫌犯

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區停車糾紛，機車被放置爆裂物毀損，中壢警方趕抵現場處理。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區停車糾紛，機車被放置爆裂物毀損，中壢警方趕抵現場處理。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢青埔地區31日有民眾報案指稱，放置於社區機車停車格內機車卻遭放置爆裂物毀損，懷疑遭刻意破壞報復，網友在臉書《我是青埔人》貼文指稱，「明明機車停車格，今天更離譜放爆裂物在人家機車上，這種店家不用抵制嗎？」中壢警方派員現場蒐證後調閱附近監視器畫面，目前已找到涉案人，已傳喚到案釐清案情。

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區停車糾紛，機車被放置爆裂物毀損，中壢警方發現機車龍頭處遭不明爆裂物毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區停車糾紛，機車被放置爆裂物毀損，中壢警方發現機車龍頭處遭不明爆裂物毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《我是青埔人》31日晚間有網友貼文，「明明機車停車格，時常把人家車子移走停自己的車，今天更離譜放爆裂物在人家機車上，這種店家不用抵制嗎？」另有網友力挺，「這家人買了房以後就把門開在側邊分租給人做生意，側面本來有二個停車格，結果開了二個洞租人當店面就不給人停車 拿東西佔位，後來社區才去劃成停車格的」，還有網友質疑，「警察局不就在旁邊？還敢這麼囂張跋扈。」

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區機車被放置爆裂物毀損，警方發現機車龍頭處遭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市青埔地區31日傳出某社區機車被放置爆裂物毀損，警方發現機車龍頭處遭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，青埔派出所昨晚8時許接獲報案後由副所長李文雄帶隊前往處理，皇家七街附近停車格機車遭不明疑似爆裂物毀損，員警經了解雙方為停車糾紛，警方立即調閱現場監視器確認犯嫌身分，已通知當事人到案說明，以釐清真相，全案朝毀損罪嫌方向處理。警方呼籲，民眾遇有衝突時應理性溝通，切勿以暴力相向，以免誤觸法網。

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