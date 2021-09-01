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選BNT被插隊放生　陳時中回「很困難」！上班族心死：乖乖打AZ高端

 ▲▼8/31指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心轉折將18-22對象列入優先提供BNT對象。（圖／指揮中心提供） 

記者許力方／台北報導

鴻海、台積電、慈濟共同採購的輝瑞BNT疫苗將於明天（9/2）清晨抵台，指揮中心昨（8/31）轉折將18至22歲改列為BNT疫苗接種預約優先對象，引發不滿，指揮官陳時中今（9/1）再度回應是衡平性的問題，非常困難。批踢踢鄉民熱烈回應「翻譯：去打高端」，不少上班族含淚認了「可以選AZ了」，「被困難的放生」、「只能乖乖打高端」。

指揮中心BNT疫苗接種計畫，除了12~17歲學生優先造冊施打外，也將18~22歲加碼列入，陳時中昨引用「父子騎驢」預言，稱是以最大效益為考量，在有限前題下廣泛施打第一劑，社會防護力會比較好，並指這次和以前登記情況不同，是個例外，主因AZ最低已經開放23歲，希望補齊缺口。結果引發上班族怒吼，名醫沈政男更痛批「全世界沒人這麼做」，顯然蔡政府政治操作頻頻。

▼復必泰BNT疫苗明天將抵台。（資料照／香港政府、路透）

▲▼香港復必泰,Biontech,BNT疫苗。（圖／香港政府）

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▼打不到BNT！上班族怒吼。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼選BNT被插隊放生　陳時中回「很困難」！上班族心死：乖乖打AZ高端。（圖／翻攝PTT）

面對輿論，陳時中今被問及轉折原因回應，之所以開放年輕族群先接種「是衡平性的問題」，當然這個決策非常困難，因為AZ第七輪已經開到23歲，才讓18~22歲把兩邊銜接起來，希望確保每個年紀都有機會可以打到疫苗。他指出，全台目前已有1000多萬人接種第一劑，登記但還沒接種的有560多萬人，會努力在年底前達到7成覆蓋率，並視情狀趕快補上加強第二劑，「總是這裡面要有衡平處理。」

消息再度於網路引發熱烈討論，批踢踢鄉民噓爆痛罵「嫌『買太多』>『這非常困難』，怎麼看都覺得矛盾」、「但我預約的是AZ和莫德納啊」、「困難還不多買疫苗」、「什麼爛理由」、「答非所問」、「18以上根本不合理」、「意願登記是在登幹的哦」、「為何不給第二類高端」、「怎不讓18~22打防護力最好的高端」、「照年紀打很難？」猛酸說「原來這是疫苗買太多才有的煩惱」、「翻譯：去打高端」、「大家情緒管理不佳duck不必」、「翻譯：我很困難的放生上班族了」、「有幫大家準備高端，不要挑齁」。

不少網友分析，「留言戾氣好重，不能打AZ嗎？真是挑疫苗」、「看到一堆疫苗奧客崩潰」、「單吊仔怪誰？」「怎不打高端？打不到BNT怪政府？」、「打AZ就好啦」、「AZ改從20歲往上打不就好了」；也有上班族心死放棄，含淚說「個人覺得疫苗不是什麼好東西為什麼要爭，順其自然不是很好」、「20歲以上只能乖乖打高端」。

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