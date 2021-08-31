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偷裝GPS失風！5車「高雄市區→國道」追逐狂飆　15人地磅站開打

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲5車15人，依法帶回究辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲5車15人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市日前發生有男子準備在一部轎車車底裝GPS時，被車主撞見，2人駕車落跑，車主「撂來」4輛車展開追逐，雙方一路追上中山高速公路，最後在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲。國道警表示，涉嫌傷人犯嫌依傷害罪嫌送辦，另其他違法行法釐清究辦中。

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲5車15人，依法帶回究辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊壓制。

國道警察第四大隊指出，四大隊於8月18日凌晨1時許獲報有被害人駕車於高速公路遭到數台車輛追逐，沿途往北行駛，請求警方協助維護其人身安全，四大隊獲報後立即調派線上巡邏警力及刑事組計5車12人前往攔查，於被害人車輛進入北向新營地磅站時，攔阻到雙方共5車15人，在優勢警力下，即時防堵事端擴大。

初步調查，本案雙方先於高雄市區發生爭議，被害人自知理虧，未妥適向對方解釋，即駕車逃跑，雙方駕車展開追遂，由高雄市區再往高速公路方向逃逸。四大隊獲報後，即增派警力沿線部署疏處，避免於高速公路發生危害事件，警方攔獲雙方地點係位於北向新營地磅，警察到場時，一方正施以暴力行為，致被害人受傷及車輛毀損，警方強力制止，被害人僅受輕傷，對施暴之人，四大隊於第一時間依傷害現行犯移請台南地檢署偵辦。

另施暴方所指控對方涉嫌「妨害秘密」罪，係屬於告訴乃論罪，因涉嫌人否認有施裝GPS行為，自承是改裝車體業者，欲端詳該車改裝方式，始造成被害人誤會，又被害人暫不提告，此均載明於筆錄，四大隊基於不告不理原則。如當事人有發現新的具體不法事證，可再向警察單位，提出告訴。

▲國道警察第四大隊表示，本案將釐清案情依法辦。（圖／翻攝自google maps）

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲5車15人，依法帶回究辦中。（圖／翻攝自google maps）

四大隊指出，雙方於國道駕車追逐，駕駛人涉嫌強制、行車公共危險部分，四大隊已調閱相關監視器查證中，如有實證，將依法送辦，另施暴方有揪眾公然施強暴脅迫之行為，本大隊當日已完成筆錄製作，並依員警的秘錄器，忠實還原現場情況，如眾人確有強暴脅迫意圖，本大隊會依刑法150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」函請台南地檢署偵辦。

▲雙方人馬在國道新營地磅站前發生鬥毆，被國道警察第四大隊警方查獲5車15人，依法究辦中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

四大隊強調，因刑事案件屬偵查不公開範疇，在此歉難對外詳述，四大隊在此呼籲民眾，發現不法情事應先試圖蒐集事證，再向警方報案，勿以私刑正義方式解決問題，避免觸法。

據了解，2名疑似徵信社人員，8月17日深夜在高雄意圖違法偷裝GPS定位器在1部車輛上，但被車主發現後遭質疑，2人即開車逃逸，車主也找來友人駕車追逐，雙方一路狂飆從高雄七賢路、林森路等，一路追上中山高中正交流道，北上往台南方向行駛。雙方在國道1號狂飆，一直到新營地磅站被攔下，雙方發生毆鬥衝突，國道警察第四大隊據報派警網到場查處，將雙方制壓帶回偵辦。

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