美偵察機直衝4級颶風中心！　「史詩級眼牆」乍現影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

日前在美國路易斯安那州登陸的4級颶風艾達（Ida），為地面帶來巨大破壞；美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）釋出一段影片，他們派遣WP-3D「獵戶座」氣象偵察機，在艾達登陸日當天飛入颶風眼進行探測，在一陣顛簸迷霧之後，飛行員進到颶風眼看見震懾人的壯觀景象。

▲颶風眼牆被網友形容為「史詩等級」 。（圖／翻攝自臉書）

颶風艾達於8月29日自古巴北上墨西哥灣，並在當天於路易斯安那州登陸，4級颶風的威力能讓每小時最大風速高達240公里。就像追蹤監測龍捲風，NOAA也要監測並蒐集颶風的各項數據，於是派遣一架氣象偵察機衝入颶風艾達的中心。

影片顯示機上至少有3名飛行機組員，在接近颶風中心的過程相當顛簸，肉眼能見度極差，必須仰賴儀器確認行進與目標方向，突破重重雲氣後，偵察機像是突然闖進一個大晴天的無雨地帶，他們已經進到颶風眼所在的位置。

颶風眼內部相當狀況，畫面可見周遭高聳的雲壁環繞出一個湛藍晴空，底部仍布滿濃厚的雲層，壯觀場面像是進到天空之城，連經驗豐富的飛行員都忍不住一直四處看看。

多國網友看到後紛紛驚嘆，「這不可能是真的」、「太壯觀了」、「天阿這是史詩級的畫面吧」、「你們好勇敢」、「不用了，我不會跟著你們進去」、「好帥」！