台灣完整接種率只有3%　高端疫苗將是台灣完成群體免疫最重要的一塊拼圖

▲截至8/18的各國完整接種率。（圖／高端疫苗提供，下同）

生活中心／綜合報導

群體免疫是國家走出疫情陰霾的重要指標，全球各國都希望早一日力拼完整接種。台灣在這個指標上遠遠落後。

根據截至8月18日的統計，美國至少完成一劑疫苗接種的達60.6%，完整接種的有51.5%。日本的接種率稍低，接種一劑有50.1%，完整接種的有39.1%。台灣完成一劑接種的有39.2%，完整接種的只有3.0%。完整接種的超低比率，在鄰近國家中只高於越南。菲律賓是12%，印尼11%，南韓20%。

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▲台灣完成一劑接種的有39.2%，完整接種的只有3.0%。

根據《讀賣新聞》報導，日本許多地方政府原計畫大型接種作業，現在都被迫取消，原因就是日本境內主要施打的疫苗為莫德納及輝瑞，但目前都面臨莫德納及輝瑞疫苗不足的狀況。困境在鄰近的韓國也同樣正在發生，原因都是因為過分仰賴國外疫苗供應，造成施打率青黃不接。韓國人還組團去美國催疫苗。

美國的疫苗供應無虞，但疫苗接種率一樣遭遇瓶頸。即使美國政府祭出打疫苗抽貨卡、送獵槍等等鼓勵方案，還是有約40%的人不願意打疫苗，完整接種的只剛過半數而已。美國人自主意識強烈，有的是根本性反對疫苗。接種後的副作用讓許多人卻步，也是其中的原因之一。

台灣國產自製的高端疫苗，副作用被台灣疫苗專家認為是相對安全，副作用較少且輕微的，像是台大醫院前感染科醫師林氏璧在臉書發文指出，理論上高端疫苗是蛋白質疫苗，安全性高，副作用少。長庚大學新興病毒研究中心主任施信如更多次公開表示：高端屬於蛋白質次單位疫苗，若擔心副作用，高端疫苗可以是另一種選擇。

COVID-19 疫情近期在全球各地持續升溫，各國對疫苗的需求量提高許多，造成疫苗到貨時程延後，讓人憂心疫苗供給的短缺，可能變成下一波染疫高峰的破口。高端疫苗不但安全性高，和外國疫苗相比更是具有可控性的優勢，只要政府下單，要求，供給相對快速穩定，不必被動受制於國外疫苗廠商。

▲高端疫苗總經理陳燦堅。

於823開打的高端疫苗，期待能夠讓台灣的接種率急起直追，打破完整接種率只有3%的嚴酷事實。

數據來源：Our World in Data https://ourworldindata.org