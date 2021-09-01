　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開學了！防疫7要點一次看　防疫假不算缺勤、家長不入校園

▲▼新北國小返校日家長門口接學生及校園開學前防疫準備

▲國高中小學學校明天開學。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者崔至雲／台北報導

全國高中以下學校及幼兒園今（1日）正式開學，因應新冠肺炎疫情，且尚無疫苗可接種，教育部公布防疫管理指引，包括包括家長及訪客不得入校園，發燒、急性呼吸道感染者禁止入校，上學全程戴口罩、吃飯使用隔板等規定，《ETtoday新聞雲》整理出開學防疫7大要點，讓學生重返校園前充足了解，保護自己也保護他人。

誰不能進入校園？
1. 開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。
2. 具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校園防疫該怎麼做？
1. 一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩。
2.用餐時需要使用隔板，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。
3. 飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。
4. 維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

教職員入校條件?
疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

▲▼新北國小返校日家長門口接學生及校園開學前防疫準備

體育課、音樂課怎麼上？
室外體育課均應保持適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

音樂課也要落實分流練習機制，合奏、合唱等團體課程不開放，吹奏樂器也不開放，教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，未來將依中央疫情指揮中心防疫措施滾動修正上述防疫指引。

開學典禮、週會、迎新活動如何舉辦？
仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

師生確診停課標準？
1班有1位師生有確定病例，該班停課。1校有2位以上師生為確定病例，該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

若擔心染疫，學生可以不到校嗎？
若擔心有染疫風險學生可以不到校，學校不能紀錄出缺席。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
快訊／大學生情侶碧潭夜釣　警見白骨腐屍嚇傻
快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二類對象暴增2倍多！維持運作官員3萬人　4千人可搶BNT

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

2成老人拒打疫苗　台大教授曝星國3招「打2劑才能內用」

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝　今起一周午後防大雨

五倍券有望提前到中秋節發！　數位、紙本券登記方法一次看

第二類地方官員人數膨脹惹議　王浩宇揭4縣市提報最多

首批90萬劑BNT今晚抵台！陳時中親自接機　12~22歲最優先施打

開學了！防疫7要點一次看　防疫假不算缺勤、家長不入校園

姊姊懷孕「堅持嫁軟爛男」　他怒曝男方離譜行為：不如嫁塊叉燒

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

第二類對象暴增2倍多！維持運作官員3萬人　4千人可搶BNT

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

2成老人拒打疫苗　台大教授曝星國3招「打2劑才能內用」

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝　今起一周午後防大雨

五倍券有望提前到中秋節發！　數位、紙本券登記方法一次看

第二類地方官員人數膨脹惹議　王浩宇揭4縣市提報最多

首批90萬劑BNT今晚抵台！陳時中親自接機　12~22歲最優先施打

開學了！防疫7要點一次看　防疫假不算缺勤、家長不入校園

姊姊懷孕「堅持嫁軟爛男」　他怒曝男方離譜行為：不如嫁塊叉燒

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

iPhone 13吸引不來安卓「跳槽客」　調查：這點是關鍵

最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思

金卡戴珊離婚照蹭肯爺　曬「聽前夫新歌截圖」被抓包：根本開靜音

李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

美偵察機直衝4級颶風中心！　「史詩級眼牆」乍現影片曝

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓 竟無恥恐嚇

第二類對象暴增2倍多！維持運作官員3萬人　4千人可搶BNT

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

2成老人拒打疫苗　台大教授曝星國3招「打2劑才能內用」

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

生活熱門新聞

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

姊姊嫁軟爛男　他怒：不如嫁叉燒

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

開學前夕！地方媽媽分享超噁戰利品

即／台中海線3.6萬戶停水23小時

台生地獄生活　6點上學23點回家

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

更多熱門

相關新聞

開學前夕！地方媽媽分享超噁戰利品

開學前夕！地方媽媽分享超噁戰利品

明天就是開學日了！不少家長在今晚陪著孩子們收拾書包與心情，迎接即將到來的新一學期，不過，以往在陪伴孩子們整理時總能發現一些意外的小驚喜。時常在臉書上分享生活大小事的ICU醫師陳志金就問起，不知道媽媽們今晚會在孩子們的書包裡找出甚麼，引起網友一陣熱議。

台南校園防疫不馬虎

台南校園防疫不馬虎

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

防集體暈針BNT　彰化採分流分區

防集體暈針BNT　彰化採分流分區

說出媽媽心聲！等開學家長分成3陣營

說出媽媽心聲！等開學家長分成3陣營

關鍵字：

開學防疫防疫假缺勤家長

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

創作女星歌詞被抄襲！作家拿「拼湊8首歌」奪大獎

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

周杰倫遭疑抄襲INFINITE　本人親回應

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面