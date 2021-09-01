開學了！防疫7要點一次看　防疫假不算缺勤、家長不入校園

▲國高中小學學校明天開學。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者崔至雲／台北報導

全國高中以下學校及幼兒園今（1日）正式開學，因應新冠肺炎疫情，且尚無疫苗可接種，教育部公布防疫管理指引，包括包括家長及訪客不得入校園，發燒、急性呼吸道感染者禁止入校，上學全程戴口罩、吃飯使用隔板等規定，《ETtoday新聞雲》整理出開學防疫7大要點，讓學生重返校園前充足了解，保護自己也保護他人。

誰不能進入校園？

1. 開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

2. 具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

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校園防疫該怎麼做？

1. 一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩。

2.用餐時需要使用隔板，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

3. 飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。

4. 維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，並加強通風及清消。

教職員入校條件?

疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

體育課、音樂課怎麼上？

室外體育課均應保持適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

音樂課也要落實分流練習機制，合奏、合唱等團體課程不開放，吹奏樂器也不開放，教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，未來將依中央疫情指揮中心防疫措施滾動修正上述防疫指引。

開學典禮、週會、迎新活動如何舉辦？

仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

師生確診停課標準？

1班有1位師生有確定病例，該班停課。1校有2位以上師生為確定病例，該校停課。1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

若擔心染疫，學生可以不到校嗎？

若擔心有染疫風險學生可以不到校，學校不能紀錄出缺席。