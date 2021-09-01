北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛！他忍18年提告

▲阿花曾為了見教授一面，在研究室外埋伏到半夜，或是狂送禮物示愛，讓教授不堪其擾。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北部某國立大學法律系教授多年來著書立說，在法學界擁有崇高地位，其昔日女學生阿花（化名）卻長期幻想與該教授談戀愛，除在網路上編纂各種虛假情節外，近年還變本加厲，寄送不堪入目的求愛信件和私處特寫畫面給教授，性騷擾行徑長達18年，該教授近日決定不再忍耐，已向警局提出性騷擾申訴。

本刊調查，阿花在2003年間是該名教授的學生，疑似在聽課過程中對教授暗生情愫，起初是瘋狂旁聽該教授的法學課，接著便開始在教授的腳踏車和研究室外放置小禮物，下課後還對教授如影隨形的跟蹤，舉止詭異還曾被教授形容為「貞子」。

▲阿花從2003年開始愛上被害教授，並展開病態式追求，性騷擾行徑長達18年。

據悉，阿花的行徑日益瘋狂後，所有研究生都團結起來保護老師的安全，學術象牙塔也因阿花病態示愛而充斥著諜對諜的詭異氣氛，她甚至潛入辦公室偷翻資料取得教授的住址，教授也因此要求校方開性平會處理。

但當時的性平會竟先檢討被害人，詢問教授「你對她做了什麼，不然她怎麼會這樣？」此案最終則被以「尊重學生受教權」而不了了之，但阿花的父親見女兒逐漸失控而驚覺不對，最終選擇讓她退學，該名教授原以為人生最大禍害終於遠離，這卻只是噩夢的開始。

阿花離開學校後並沒有放過教授，三不五時便在用戶超過百萬的PTT平台上發文向教授示愛，除多次公布教授全名，還編纂與教授戀愛的種種情節，稱教授是她的第3任男友，甚至幻想出對她心存惡意的「教授女友」，與教授開車撞她等荒謬劇情，此行為持續長達18年，至今仍未平歇。

▲阿花三不五時就在用戶超過百萬的PTT平台上發文向教授示愛，除多次公布教授全名，還編纂與教授戀愛的種種情節。

教授多年來選擇眼不見為淨，但退一步換來的並非海闊天空，而是阿花越發的變本加厲，她持續寄送內容不堪入目的信件外，日前更「加碼」附上私處特寫的影片跟照片，超級「刺眼」的畫面終於讓教授決定「無須再忍」，近日已向警局提出性騷擾申訴。

「真的見識到有這麼邪惡下流卑鄙無恥的東西。」該教授原是名溫文爾雅的好好先生，但長期的騷擾行為讓他忍無可忍，他在臉書上怒痛罵阿花，並揭發阿花18年的荒謬行徑，更表示受害者至少有10名男性，如今只盼「惡靈退散」，還給他平靜生活。

▲該教授被阿花騷擾18年後忍無可忍，近日向台北市警局提出性騷擾申訴，希望還給他平靜生活。

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