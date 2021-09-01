外籍男大生聞室友「鳥香」自慰被告　法官：服刑完畢驅逐出境

▲被告外籍生趁室友熟睡時，將頭湊進對方下體狂聞，還在旁動手自慰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游宗樺／苗栗報導

苗栗縣一名男大生日前在宿舍熟睡時，感覺下體遭人碰觸，找室友暗中偷拍下，驚覺是隔壁床的外籍學生對他伸出狼爪，不但揉捏他的生殖器，甚至還把頭貼近聞「鳥味」邊自慰。全案經苗栗地方法院審理後，依乘機猥褻罪判涉案外籍生1年4個月徒刑，可緩刑3年，刑期執行完畢或特赦後驅逐出境。

判決書指出，被害男大生在去年5月間與邱姓外籍生同睡一張床，某日睡夢中突然感覺下體被人隔著褲子揉捏，為避免再次被抓鳥，被害男大生改睡到床下的書桌，不料邱男竟假借使用筆電，在書桌旁隔著褲子繼續搓揉他的下體。

被害人驚嚇之餘，仍強裝鎮定，私下夥同另外一名室友協助暗中錄影蒐證，並錄下邱男故技重施，坐在書桌旁以手指隔著褲子，揉捏對方生殖器，甚至把頭貼近猛吸他下體的味道，還邊吸邊打手槍。被害人報警處理後，經檢警調查，發現之前也曾有另一名邱男的室友2度受害。

法官審理時，認為邱男未克制性慾衝動，趁著2名被害人熟睡不能抗拒時，進而猥褻，審酌邱男犯案時未施以暴行，且在審理時坦承不諱，事後又以20萬元與其中一名被害人和解，足認邱男態度尚屬良好，確有悔意，全案依5次乘機猥褻

雖未與A男成立調解，然是因A男無意試行調解，足認邱男態度尚屬良好，確有悔意，依5次乘機猥褻罪，各判6個月徒刑，應合併執行1年4個月，可易科罰金，緩刑3年。

由於邱男為外國籍，在校宿舍猥褻室友，法官認為他破壞校園安寧，危害社會治安，在刑期執行結束後或被特赦時，並不適合繼續在台居留，且邱男於此案是受有期徒刑以上刑之宣告，將依刑法第95條規定，於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。