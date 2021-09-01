　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍男大生聞室友「鳥香」自慰被告　法官：服刑完畢驅逐出境

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被告外籍生趁室友熟睡時，將頭湊進對方下體狂聞，還在旁動手自慰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游宗樺／苗栗報導

苗栗縣一名男大生日前在宿舍熟睡時，感覺下體遭人碰觸，找室友暗中偷拍下，驚覺是隔壁床的外籍學生對他伸出狼爪，不但揉捏他的生殖器，甚至還把頭貼近聞「鳥味」邊自慰。全案經苗栗地方法院審理後，依乘機猥褻罪判涉案外籍生1年4個月徒刑，可緩刑3年，刑期執行完畢或特赦後驅逐出境。

判決書指出，被害男大生在去年5月間與邱姓外籍生同睡一張床，某日睡夢中突然感覺下體被人隔著褲子揉捏，為避免再次被抓鳥，被害男大生改睡到床下的書桌，不料邱男竟假借使用筆電，在書桌旁隔著褲子繼續搓揉他的下體。

被害人驚嚇之餘，仍強裝鎮定，私下夥同另外一名室友協助暗中錄影蒐證，並錄下邱男故技重施，坐在書桌旁以手指隔著褲子，揉捏對方生殖器，甚至把頭貼近猛吸他下體的味道，還邊吸邊打手槍。被害人報警處理後，經檢警調查，發現之前也曾有另一名邱男的室友2度受害。

法官審理時，認為邱男未克制性慾衝動，趁著2名被害人熟睡不能抗拒時，進而猥褻，審酌邱男犯案時未施以暴行，且在審理時坦承不諱，事後又以20萬元與其中一名被害人和解，足認邱男態度尚屬良好，確有悔意，全案依5次乘機猥褻

雖未與A男成立調解，然是因A男無意試行調解，足認邱男態度尚屬良好，確有悔意，依5次乘機猥褻罪，各判6個月徒刑，應合併執行1年4個月，可易科罰金，緩刑3年。

由於邱男為外國籍，在校宿舍猥褻室友，法官認為他破壞校園安寧，危害社會治安，在刑期執行結束後或被特赦時，並不適合繼續在台居留，且邱男於此案是受有期徒刑以上刑之宣告，將依刑法第95條規定，於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
高端單日「施打人數」曝光！　網一看全嚇傻：瑟瑟發抖
快訊／大學生情侶碧潭夜釣　警見白骨腐屍嚇傻
快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓 竟無恥恐嚇

快訊／大學生情侶碧潭夜釣　警見白骨腐屍嚇傻

外籍男大生聞室友「鳥香」自慰被告　法官：服刑完畢驅逐出境

快訊／台南4歲女童遭「掐頸虐死」全身瘀血　同居男友、生母被聲押

影／中壢冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100元」

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

非洲豬瘟越南月餅「1顆160元」賣超好　買家被追查嘆：只搶到2顆

員工被打到頭破血流！麗寶賽車硬起來　今年4場賽事暫停

神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓 竟無恥恐嚇

快訊／大學生情侶碧潭夜釣　警見白骨腐屍嚇傻

外籍男大生聞室友「鳥香」自慰被告　法官：服刑完畢驅逐出境

快訊／台南4歲女童遭「掐頸虐死」全身瘀血　同居男友、生母被聲押

影／中壢冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100元」

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

非洲豬瘟越南月餅「1顆160元」賣超好　買家被追查嘆：只搶到2顆

員工被打到頭破血流！麗寶賽車硬起來　今年4場賽事暫停

神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了

曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

iPhone 13吸引不來安卓「跳槽客」　調查：這點是關鍵

最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思

金卡戴珊離婚照蹭肯爺　曬「聽前夫新歌截圖」被抓包：根本開靜音

李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

美偵察機直衝4級颶風中心！　「史詩級眼牆」乍現影片曝

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓 竟無恥恐嚇

第二類對象暴增2倍多！維持運作官員3萬人　4千人可搶BNT

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

嬤孫戀情！6旬女遭言語霸凌崩潰　「世界說我像殭屍」PO悲文惹人淚

社會熱門新聞

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

碧潭夜釣驚見腐屍　情侶嚇壞報警

快訊／屏東某科大「大三男」校內大樓尋短

避開這條路！南投草屯今晚「祭三喪」

影／冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100」

一銀盜領8300萬首腦　人民血汗錢送他遣返回國

空軍少將收賄竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝

聞室友「鳥香」自慰被告　外籍男大生遭判刑

員工被打　麗寶硬起來暫停廠商合作

烈焰填滿整間房！　彰化員林住宅大火警消灌救中

更多熱門

相關新聞

醫憂境外生恐讓Delta攻破台灣　陳時中回應了

醫憂境外生恐讓Delta攻破台灣　陳時中回應了

衛福部草屯療養院醫師沈政男提到，外籍生因為要回台入學，下一個防疫決戰點是「秋冬」，擔心疫情爆發只需要再1個月，中央流行指揮中心指揮官陳時中今（23日）對此回應，這樣的講法不見得正確。

弘光科大跨國混班夏令營起跑

弘光科大跨國混班夏令營起跑

嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

政大「創新國際學院」今年首招400人搶破頭

政大「創新國際學院」今年首招400人搶破頭

隊友把我當王　斑霸入裕隆好適應

隊友把我當王　斑霸入裕隆好適應

關鍵字：

外籍生男大生.乘機猥褻.驅逐出境

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

創作女星歌詞被抄襲！作家拿「拼湊8首歌」奪大獎

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

周杰倫遭疑抄襲INFINITE　本人親回應

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面