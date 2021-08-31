2車包膜「公道價8萬1」！女車主驗收崩潰：車牌掉下來，尾翼還鎖壞

▲包膜8萬1，結果瑕疵超多，女車主崩潰。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名黃姓女子指控，2輛愛車送到板橋某家包膜店包膜，被收了8萬1,000元，取車時發現車膜翹邊、起泡，車牌螺絲沒鎖好，就連愛車訂製尾翼的螺絲也全部鎖壞，氣得出面爆料。

根據《東森新聞》報導，黃女指控，原先與包膜店老闆是好友，交由對方報價，得知8萬1,000元的價格，把自用車、男友的跑車R8送到店裡，進行包膜作業。

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沒想到，包膜過程中，車輛掉漆，老闆沒有致電通知，還是繼續作業，等到完工時，引擎蓋上缺了一口，整輛車還有許多大大小小的瑕疵，如起泡、翹邊等等。

▼包膜8萬1，結果翹邊、起泡等等的瑕疵超多，女車主崩潰。（圖／《東森新聞》）

女子與老闆溝通，被告知「這個膜很爛、很難用」，才導致一直撕破，願意再賠償一次包膜工作，等到第二次送回來，狀況還是沒有改善，就連男友的跑車也有許多瑕疵。

此外，女子還說，包膜作業完成，她的車輛車牌沒鎖好、少鎖螺絲，導致駕車上路車牌掉了，只能跑去報案，男友R8的尾翼是特別訂製的，結果螺絲全部鎖壞，也沒有收到通知，雖然上網查價，老闆的報價確實較為便宜，但有瑕疵的地方實在太多。

對此，業者的家人回應，可能是紙撕掉的時候，導致車輛的漆掉落，結果沒跟當事人講，發生這種狀況，是不是要再包第三次。

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