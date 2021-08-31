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大直ATT改名衝IP動漫特區　2周吸5萬人次進場

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

▲大直ATT e Life改版，推出新娛樂動漫特區，8月降級解封後試營運有不少人潮。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台北大直的商場ATT 4 Recharge近期更名成「ATT e Life」，並調整方向以「自主療癒」的全新定位，首波推出「新娛樂動漫特區」網羅台灣12個IP產業品牌，8月中起試營運就吸引5萬人次進場，最近再推出日本人氣貼圖「反應過激的貓」五周年期間限定店，預期營收可達6億元。

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

ATT e Life「新娛樂動漫特區」於近期開幕，包括大霹靂、Muse木棉花 銀河指揮部、火柴星人、PEANUTS、Miravivi、animate、振光玩具ASIA GOAL、Sanmin、楽玩多、mine mine、Funbox Toys等品牌，野獸國及「反應過激的貓五週年期間限定店」、「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」也到位，吸引不少民眾全家一起入場。

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

相較於過往單一IP的快閃店，通常都會在百貨、賣場限時出現，ATT動漫特區針對動漫愛好者，主打提供多元多樣的熱門IP周邊商品，讓消費者「一次購足」周邊商品，常駐式的策略，也將帶動賣場來客持續回流，業者表示，預期可以帶來6億的年營收效應，年來客量也希望能突破150萬人次，打造類似日本秋葉原的商圈效益。

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

「反應過激的貓」五週年期間限定店採免費入場，以日本祭典為主題帶出異國氛圍。除了北部首次曝光的56公分的超大趴姿公仔，還有包含壓克力吊飾、無線充電盤及聯名醫療用口罩等五周年限定的全新商品。另還有超可愛的過激貓造型雞蛋糕吸引民眾狂打卡；「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」則以《愛麗絲夢遊仙境》70週年為主題，除了一系列全新FUNKO公仔，再推購物優惠，現場單筆消費滿500元送FUNKO環保袋；滿800元送FUNKO造型人物系列貼紙及造型筆；滿1,000元送 FUNKO POP! 鑰匙圈。

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

近期Mister Donut也將推出「寶可夢甜甜圈」，去年在日本上市時還造成一股「抓寶」熱潮，甜甜圈一上架就被立即掃空。今年Mister Donut 再推出全新口味寶可夢甜甜圈，包括皮卡丘，還有吉利蛋造型，9／7正式開賣。

▲ATT e Life新娛樂動漫特區。（圖／業者提供）

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