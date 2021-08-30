就決定是你了！悠遊卡推「寶可夢3D高級球」　9／1限時預購只在全家

▲悠遊卡公司推出「精靈寶可夢高級球3D造型卡」。（圖／悠遊卡公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司於2019年曾推出「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，當時發行限量1.4萬張，瞬間秒殺，可見粉絲對精靈寶貝球的熱情。今年寶貝球再度升級，悠遊卡公司改推出進階版「高級球」，9月1日起在全家便利商店搶先預購，採限時不限量。

「就決定是你了！」精靈寶可夢3D寶貝球造型卡在2019年掀起搶購熱潮，悠遊卡公司表示，今年再度取得獨家授權，推出「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，9月1日起在全家便利商店搶先預購，採白、黃、黑設計，在原創動漫故事中，是比紅白球性能更好的球，也更容易捕捉到精靈寶可夢，想當大師的民眾絕對不能錯過。

悠遊卡公司強調，「精靈寶可夢高級球3D造型卡」由原廠嚴格審核設計，真實呈現原設計，感應後會發出綠光，擬真度極高，與遊戲中捕捉到寶可夢一樣，使用時更添趣味。

悠遊卡公司表示，為滿足更多粉絲，「精靈寶可夢高級球3D造型卡」將自9月1日上午11時至9月7日11時59分止，在全家便利商店開放限時不限量預購，每個售價350元，每人每次限購2個，消費者可在全家便利商店操作FamiPort進行預購，將依照購買順序可陸續取貨。