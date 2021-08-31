五倍券有望提前發　蘇貞昌表態：能提前就提前

記者陳家祥／台北報導

行政院日前拍板五倍券方案，並規劃「9月登記、10月領券」的執行近程；但日前傳出，政院有意力拚在9月中旬、中秋節前就開放民眾預約，而屆時五倍券官網也將提前上線。對此，行政院長蘇貞昌31日表示，「大家期待這麼高，我們就盡快作業，能提前就提前」。

▲蘇貞昌31日視察台北港貨物通關作業流程。（圖／行政院提供）



行政院拍板振興五倍券方案，紙本、數位券併行，院長蘇貞昌表示，政府祭出最大誠意及經費預算，民眾不用付1000元就能獲5000元的五倍券。

五倍券使用期限至明年4月30日，紙本部分，內含3張1000元、2張500元、5張200元，共計10張；另外，政府也力衝「數位綁定」比率，各大銀行或行動支付業者也將推出加碼禮。

行政院長蘇貞昌31日視察台北港貨物通關作業流程時表示，五倍券效果各方看好、熱切期待，紛紛加碼提出優惠措施，這是一個好的開始，「大家期待這麼高，我們就盡快作業，能提前就提前」。

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