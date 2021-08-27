「侵台秋颱」數量預測曝光！9月起可見秋意　天氣偏暖又多雨

▲秋季天氣偏暖多雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

時序已近秋天，中央氣象局預測9到11月的天氣狀態，預報顯示，9到11月氣溫正常偏暖、雨量正常偏多，而西北太平洋上的颱風仍活躍，侵襲台灣的颱風數正常，據統計，秋季台灣平均會受到1到2個颱風影響。

氣象局副主任陳怡良表示，秋季開始受到北方系統影響，南方熱帶系統仍活躍，9月還是颱風季之一，一旦有颱風接近，必須留意是否與東北季風發生共伴效應。10月是以東北風為主的天氣型態，中南部逐漸進入枯水期，11月受到東北季風影響，中南部正式進入少雨時期。

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▲秋季氣溫偏暖，雨量9、10月偏多。（圖／氣象局）

陳怡良表示，今年雨量豐沛，至8月中南部都仍有顯著雨勢，水庫蓄水量較去年樂觀，因此發生今年初的乾旱情形機率也相對較低。預報顯示，西太平洋秋颱發生機率較少，影響台灣機率正常，平均而言，秋季侵台颱風數約1到2個。

陳怡良指出，秋季的9到11月天氣預測為偏暖多雨，而氣溫偏暖區是則逐月遞減，9、10月氣溫偏暖，11月正常，雨量則是正常偏多。而聖嬰現象預測上，預計維持氣候正常的機率最大，不過仍有跡象顯示可能有較弱的反聖嬰現象發生，因此還需繼續觀察。

氣象局呼籲，9、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，統計上仍有1至2個颱風侵臺（9月平均0.8個，10月平均0.4個），尤其在秋季影響臺灣之颱風，須特別注意是否與東北季風產生共伴效應而帶來豪大雨。

▲秋季颱風數量正常偏少，影響台灣數量正常，平均而言約1到2個。（圖／氣象局）