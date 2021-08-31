第7輪AZ預約截止！想變心改BNT「今下午4點開放加選」

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

生活中心／台北報導

第七輪疫苗施打AZ，預約截止時間是今日中午12點。而自28日起BNT疫苗納入意願登記選項，如果符合第七輪預約資格對象者想增加選擇BNT疫苗，注意今日下午4點開放加選。

200萬劑BNT疫苗最快明天到貨，除了保留120萬劑供12～17歲學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，指揮中心於28日下午已重啟疫苗登記平台，並加入BNT選項，開放18歲(含)以上民眾登記，想接種的民眾請把握時間。

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而第7輪預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

打過第一劑的人無法更改登記BNT疫苗，12～17歲學生造冊以校園接種或預約通知方式接種，符合第七輪AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。至於第六輪已經預約高端仍想變心改選項者，則是8/30才能改選預約。

對於第七輪已成功預約AZ的人，卻又後悔想打BNT的話，該怎麼辦呢？指揮中心發言人莊人祥說明，第七輪接種是9月3日至9月10日，若民眾這段期間確認未前往施打，需等到11日才可到預約平台更改為BNT疫苗。

BNT疫苗接種意願潮未減，開放意願登記短短3天，根據指揮中心統計，截至昨日下午5時，不論是單選或多選，登記BNT疫苗意願人數已經接近330萬人。

指揮官陳時中昨日表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的計次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。