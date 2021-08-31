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快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

▲台灣大道9月7日晚間換修水管蝶閥，海線3萬6千多戶停水23個小時。（圖／自來水公司提供）

▲台灣大道9月7日晚間換修水管蝶閥，海線3萬6千多戶停水23個小時。（圖／自來水公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司9月7日晚間10點至隔天晚間9點，在台灣大道進行1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥換修工程，包括沙鹿區、龍井區、梧棲區、清水區等約3萬6525戶停水23個小時，呼籲用戶提前6小時儲水備用。

水公司表示，停水區域影響範圍包括沙鹿區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里（中清路以南/中華路以西）、秀水里（中清路以南）、武鹿里（台10線以南/西濱公路以西）、高南里（西濱公路以西）；龍井區：麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里、竹坑里（國道三號以西）、龍西里（茄投路以北）、龍東里（茄投路以北）、龍泉里（沙田路五段以西）、龍崗里（國道三號以西）、福田里（三港路/茄投路以北）。

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梧棲區：全區；清水區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里（中清路以南/中華路以西）、秀水里（中清路以南）、武鹿里（台10線以南/西濱公路以西）、高南里（西濱公路以西）。

水公司提醒，由於恢復供水時自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因為此次停水範圍廣大，水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間可能較預計期程延遲，此外，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

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