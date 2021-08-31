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完勝其他間的「珍奶界王者」　手搖飲控一致點名它：品質穩又便宜

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍奶是很多人的最愛。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人都愛喝飲料，街上的手搖飲店也一間接著一間開，就有網友好奇，以珍珠奶茶來說，哪家飲料店才是真正的霸主呢？貼文曝光後，就有不少飲料控直呼「50嵐」。

台灣人愛喝手搖飲料，珍珠奶茶更是許多人的最愛，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「最頂的珍珠奶茶霸主是」為題發文，提到珍奶控到各大連鎖飲料店時，一定都會點珍珠奶茶，大家覺得哪家店才是真正的霸主？

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除了該名網友，先前也曾有人以「珍珠奶茶的王者是誰」為題丟出討論，提到現在若想喝珍奶，其實有很多店家可以選擇，以早期店家來說，他比較喜歡50嵐，比較後期的話，則會想到迷客夏，大家覺得誰才是珍奶霸主？

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多網友都愛喝50嵐的珍奶。（圖／記者蔡玟君攝）

網友紛紛留言回應，「珍煮丹」、「休閒小站」、「迷客夏」、「春水堂，沒有之一」、「可不可（熟成紅茶）」、「杯樂」、「快可立」、「喝來喝去還是覺得傳統粉泡得比較好喝」。

其中，被最多人點名的就是50嵐了，「50嵐珍珠奶綠」、「還是50嵐」、「好幾年沒喝了，不過50嵐應該還是完勝其他間」、「珍奶還是50嵐的最好喝」。

本站曾報導《50嵐為何「穩坐飲料界龍頭？」　網狂讚1原因：真的很佛心》，文中提到，許多飲料控都覺得50嵐可謂「飲料界清流」，不只好喝，且價格還不貴，更重要的是，50嵐的品質穩定、用量也很佛心，當然是珍奶首選。

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