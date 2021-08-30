老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國產疫苗高端23日開打至今，接種率為86.53%，相比前幾波疫苗施打率稍低。菜市場一名老闆近日去接種，於是幽默寫下公告，短短幾句話引起熱烈迴響，超過1.3萬人狂讚留言，「肯定吃了誠實豆沙包」、「老闆超前部署」。

一名網友在「爆廢公社公開版」貼出照片，只見菜市場某攤位貼出公休告示，因為老闆去打高端疫苗了；不僅如此，上面還幽默寫道，「沒事星期六見；有事星期日見；出事下輩子見。」

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一席話瞬間戳中網友笑點，大家狂洗版留言，「希望是沒事，不然就是...阿北初四啦」、「老闆不錯～我佩服直接去打，覺得最噁心一堆沒打的天天在叫人去打，天天講得高端多好」、「每個廠牌疫苗都有發生死亡的風險」、「老闆真乃壯士也」、「很幽默我喜歡，而且疫苗真的都是看體質，有人打沒事，有人打出事，最希望疫情快消失，大家都回到正常軌道」。

▲老闆公休去打高端疫苗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

po文也釣出同樣接種高端疫苗的網友，表示「我打第三天了！頭好壯壯沒事」、「我打高端，只是肚子比較餓而已」、「被吹箭四天了...無感」、「我也是打高端，今天第六天也是有呼吸」。

另外，針對高端疫苗接種後不良事件，指揮中心今公布，新增2人接種後死亡，年齡在40-46歲間，是注射疫苗後2-4天發生，目前高端接種後累計有6例死亡。今同時公布2人接種AZ後死亡，4人接種莫德納後死亡。