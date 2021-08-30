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老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國產疫苗高端23日開打至今，接種率為86.53%，相比前幾波疫苗施打率稍低。菜市場一名老闆近日去接種，於是幽默寫下公告，短短幾句話引起熱烈迴響，超過1.3萬人狂讚留言，「肯定吃了誠實豆沙包」、「老闆超前部署」。

一名網友在「爆廢公社公開版」貼出照片，只見菜市場某攤位貼出公休告示，因為老闆去打高端疫苗了；不僅如此，上面還幽默寫道，「沒事星期六見；有事星期日見；出事下輩子見。」

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一席話瞬間戳中網友笑點，大家狂洗版留言，「希望是沒事，不然就是...阿北初四啦」、「老闆不錯～我佩服直接去打，覺得最噁心一堆沒打的天天在叫人去打，天天講得高端多好」、「每個廠牌疫苗都有發生死亡的風險」、「老闆真乃壯士也」、「很幽默我喜歡，而且疫苗真的都是看體質，有人打沒事，有人打出事，最希望疫情快消失，大家都回到正常軌道」。

▲老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網吐真心話：很偉大。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲老闆公休去打高端疫苗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

po文也釣出同樣接種高端疫苗的網友，表示「我打第三天了！頭好壯壯沒事」、「我打高端，只是肚子比較餓而已」、「被吹箭四天了...無感」、「我也是打高端，今天第六天也是有呼吸」。

另外，針對高端疫苗接種後不良事件，指揮中心今公布，新增2人接種後死亡，年齡在40-46歲間，是注射疫苗後2-4天發生，目前高端接種後累計有6例死亡。今同時公布2人接種AZ後死亡，4人接種莫德納後死亡。

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