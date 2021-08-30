柯文哲憂校園爆群聚　北市28萬人後天開學、15%已請防疫假

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市中小學、幼兒園將於9月1日開學。台北市長柯文哲30日在防疫記者會透露，北市高中以下人數有28萬人，有15%的學生請防疫假，28萬人是龐大人流，對於開學嚴陣以待。

新北市29日傳出家庭群聚感染，當中很多是中小學學生，對於是否擔心開學後爆發群聚感染，柯文哲表示，5月三級管制時第一個停掉的就是學校，因為北市幼稚園、國小、國中和高中人數有28萬人，這28萬人上學是很大的人流，「的確校園是一個在傳染病，特別是這種呼吸道傳染病很重要的場所，所以為什麼我對這次開學還是要嚴陣以待，它的確是一個危險，我承認」。

柯文哲指出，有15％的家長不安心、不想讓小孩子到校上課，而台灣是民主國家，並非北韓，不能強迫一定來學校，而北市也有遠距離教學，「但我們先看兩週，兩週後若真的沒什麼感染，也許再來回頭跟家長說沒問題、可以來」，先允許這群人在家遠距上課，也準備看2週後再評估。

根據北市府開學防疫規劃，北市各級學校(從幼兒園到高中職、特教學校)、教師接種疫苗的比例已經有9成以上，隔板除了高中以外，已經備妥9成，統計不到校上課的學生大約是15%，北市老師們可以運用「酷課雲平台」派送學習單、教學影片，讓在不同場域的學生，同時分組討論並繳交作業。

隔板部分，柯文哲表示，正確使用可減少感染，但沒正確使用反而增加感染，所以教室原則要維持通風，吃飯時才拿出隔板，「沒吃飯拿出來幹什麼？反而增加空氣不流通區域。」如果要拿便當去操場，每人隔10公尺距離吃飯，「我們也不會去禁止！」

有關防疫假部分，北市府說明，防疫假以2星期為週期，且不列入出勤記錄。針對學生請防疫假是否會影響操行成績，蔡炳坤日前表示，防疫期間，學生請防疫假不會影響操行成績，也不會納入出缺勤，並不會影響全勤，不過提醒學生、家長，請防疫假不能出外玩，還是要在家參加線上學習。