中央打槍郭台銘？　柯文哲：廢話！買到5千萬劑北市當然不用買

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘29日表示，已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗，獲不錯的回應。不過，行政院長蘇貞昌30日表示已預購次世代莫德納，並無正面回應郭台銘。對此，決定編28億買250萬劑第3劑疫苗的台北市長柯文哲直言，「廢話！如果你們買5000萬進台灣，台北市當然不用買」。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



被問到最近有無和郭台銘聯絡，柯文哲表示，郭台銘現在還在隔離檢疫，還沒機會拜訪。柯文哲指出，疫苗不是買，是要買到，若有2000萬劑莫德納和3000萬劑BNT，加起來就有5000萬劑疫苗，「廢話！如果你們買5000萬進台灣，台北市當然不用買，可是問題是，我們到現在為止，看到的是只有買沒有買到，為了這個疫苗誰要先打吵成一團，所以疫苗的問題政府還是要嚴肅面對，到底你的政策是什麼要想好」。

對於北市第3劑疫苗品牌是否為BNT，柯文哲表示，美國的規定第2劑打滿8個月後可以考慮打第3劑，而且打第3劑也不是全部的人都打，是從年紀大和有慢性病的民眾開始打，台北市是為了第3劑作準備，前2劑是國家要負責；此外，就算編預算等議會通過也是明年的事，當初設定備28億是為了第3劑，政府還是要負起第1、2劑的責任。

柯文哲指出，第3劑的部分，文獻是指出時間拖久疫苗保護力低，所以才要買，或者變種病毒出現就要考慮買疫苗，他是把這個當成預備，但是國家還是要把第1、2劑處理好。