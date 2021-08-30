　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陌生地雷疾病！2歲女童7天高燒不退　竟罹罕見「噬血症候群」

▲楊尚憲醫師為梁小妹做最後檢查，確認狀況穩定可以出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊尚憲醫師為梁小妹做最後檢查，確認狀況穩定可以出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

兩歲的梁小妹因連續一週發燒不退，到花蓮慈濟醫院進行檢查，經幹細胞與精準醫療研發中心骨髓幹細胞中心副主任暨小兒血腫科醫師楊尚憲診斷，確定罹患罕見的「噬血症候群」。在進行藥物治療後，梁小妹的病情逐漸穩定下來，楊尚憲醫師表示，在醫療團隊、梁小妹與家屬積極配合下，梁小妹終於順利在住院四十天後出院了，但後續還有漫長的治療，需要團隊與梁小妹共同努力！

居住在台東的梁小妹，因發燒一週且在當地醫院查不出原因，轉入花蓮慈院接受診治，入院時兩邊淋巴結腫大，尤其左邊特別嚴重，抽血結果顯示血球數明顯下降，在後續的檢查中更發現肝臟及脾臟也有腫大情形，包括肝指數在內的各項發炎相關數值皆呈上升。觀察臨床數據的表現，楊尚憲醫師懷疑梁小妹可能患有「噬血症候群」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

噬血症候群並不是單獨的病名，而是一種嚴重的致命性疾病現象，好發於六歲以下的孩童。典型噬血症候群患者會出現發燒不退、血球減少、肝脾腫大、淋巴結病變、凝血功能異常等症狀，病情嚴重甚至可能導致多重器官衰竭而亡。噬血症候群非常少見，根據中華民國兒童癌症基金會的統計，1995至2019的二十五年間，全台灣共有二百六十三個噬血症候群個案。在2020年，全台灣更僅出現一名兒童案例，對大部分的小兒科醫師來說，是相對陌生的地雷疾病之一。

▲楊尚憲醫師為梁小妹做最後檢查，確認狀況穩定可以出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊尚憲醫師表示，「噬血症候群」是一種嚴重的致命性疾病現象，對大部分的小兒科醫師來說，是相對陌生的地雷疾病之一。

「有時候我會用拼圖來比喻臨床上診斷疾病的過程。」楊尚憲醫師表示，醫師的工作之一是藉由症狀找出病因，而這些症狀就像一個個線索，也像是一片片拼圖，要仔細觀察分類，才能拼出一幅完整的畫面。有些圖案較常見，因此很容易能完成；但楊醫師說，他始終覺得在梁小妹身上多了一兩塊拼圖，雖然是噬血症候群，卻有非典型的症狀。

而藉由梁小妹頸部淋巴結的切片結果，最終確定梁小妹罹患更為罕見、由EB病毒感染導致的兒童全身性T-細胞淋巴瘤。楊醫師指出，這種由惡性淋巴瘤表現的噬血症候群，相較一般的噬血症候群又更為凶險，且侵襲性高的淋巴瘤普遍較難治癒，如果沒有及時治療，死亡率超過九成。

面對這多數醫師都缺乏經驗的病症，楊尚憲醫師曾詢問過梁小妹的父母是否考慮將孩子轉往北部醫院，接受第二或第三方意見，但家長表示相信花蓮慈院的團隊，因而選擇留下來進行檢查和治療。楊醫師感謝家長的信任，也感恩友院醫師在過程中提出建議和協助，醫療團隊針對噬血症候群做了許多討論，所幸最終順利找到答案，完成梁小妹的第一階段治療。

在住院將近六個星期後，梁小妹終於在日前順利出院！由於是惡性淋巴瘤引起的致命性疾病，除了化學治療，之後還需要再進行骨髓移殖；楊醫師評估整體療程至少會再花費半年到一年以上的時間。梁小妹的媽媽也表示，家人都已開始做後續治療的準備工作，感恩楊醫師和花蓮慈院醫療團隊的努力，梁小妹一定會堅強地、努力戰勝病魔！

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署
趙薇IG留詭異3字！　發文暗示「人還在北京」網怒轟：是挑釁
殉職軍人靈柩返國　拜登悼念「1動作」被罵爆：超不尊重
北市松江路郵局有確診者足跡　緊急停業一天
小禎母女海邊穿超辣！　解放「大尺度泳裝」
割喉牙醫「免賠547萬」！法官：遺孀有獲金額不小的遺產
44歲男打高端猝死解剖　妻慟「他被增胖40kg」淚求真相
2021下半年財運還有救！　第1名遇貴人送錢來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一餐吃掉一整天熱量」營養師揭8大地雷外食組合

莫德納明年採購量足供第3劑　陳時中：不排除「加買他牌」分散風險

老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署

菜蟲農食to B轉to C瞬間爆紅神案例　成功獲利關鍵大公開

開放場域難落實實聯制　礁溪鄉中秋節盪鞦韆活動停辦

三峽群聚個案到台東！足跡為非傳染期間　親友採檢結果曝

北市松江路郵局有確診者足跡　今緊急停業清消一天

研究：打2劑BNT「對抗Delta」不如自然免疫！前台大醫一句話破盲點

陌生地雷疾病！2歲女童7天高燒不退　竟罹罕見「噬血症候群」

女外送機車皮帶突斷！客人求「不要回報」　背後原因暖哭

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

「一餐吃掉一整天熱量」營養師揭8大地雷外食組合

莫德納明年採購量足供第3劑　陳時中：不排除「加買他牌」分散風險

老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署

菜蟲農食to B轉to C瞬間爆紅神案例　成功獲利關鍵大公開

開放場域難落實實聯制　礁溪鄉中秋節盪鞦韆活動停辦

三峽群聚個案到台東！足跡為非傳染期間　親友採檢結果曝

北市松江路郵局有確診者足跡　今緊急停業清消一天

研究：打2劑BNT「對抗Delta」不如自然免疫！前台大醫一句話破盲點

陌生地雷疾病！2歲女童7天高燒不退　竟罹罕見「噬血症候群」

女外送機車皮帶突斷！客人求「不要回報」　背後原因暖哭

單行本曾炒到上千元...鬼滅漫畫如今二手價值僅10元不到

阿里山高山優良茶品茗展示會　評審結果出爐

抓住暑假尾巴　台南各景區遊客創解封以來新高

「一餐吃掉一整天熱量」營養師揭8大地雷外食組合

王光輝過世　張泰山：傳承「問題不大」口頭禪精神

中國「Apple Watch 7」多款山寨品現身！　還未發表已充斥淘寶與商店

麟洋CP掀討論...王齊麟「大家忘了我們是運動員」　李洋父子同框

吳崑玉／別再迷戀自己騙自己的「中道理性」!

不到4hr就被掃光！桃園市場超紅炸雞翅　金黃酥脆肉嫩多汁太誘人

買股票送電影票！萬達小股東氣笑：已虧好幾萬「缺這幾百嗎？」

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

5歲童火化嘸家屬！「骨頭異常發黑」洩悲劇

水氣接近！鄭明典PO圖示警：對流胞滿強

才帶家人吃燒烤「隔天+13本土」　台北哥悔炸

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版

北市確診者宜蘭足跡曝！住奇立丹民宿吃鵝肉郎

郭董曝BNT「3000萬劑」台有望！指揮中心回應

台中83年蜜豆冰店歇業　店家：茫然無助

更多熱門

相關新聞

天花板垂掛人頭　消防員也嚇到

天花板垂掛人頭　消防員也嚇到

貴州普定縣一戶人家的天花板突然出現一顆人頭，只見那顆頭就這樣垂在角落，看起來十分嚇人，就連消防隊員趕到後目睹也嚇了一跳，原來是一名4歲女童的頭部被卡在洞中，經過40分鐘的搶救才終於脫困。

嘿咻12歲少女！他帶女兒同班同學上摩鐵

嘿咻12歲少女！他帶女兒同班同學上摩鐵

三度性侵同居人幼女　他求「以撫養費換減刑」

三度性侵同居人幼女　他求「以撫養費換減刑」

女童闖入野熊和狼森林　奇蹟存活3晚

女童闖入野熊和狼森林　奇蹟存活3晚

天菜醫獨家「暴瘦早餐」曝光！2大地雷別踩

天菜醫獨家「暴瘦早餐」曝光！2大地雷別踩

關鍵字：

陌生地雷疾病女童高燒整周罕見疾病噬血症候群

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面