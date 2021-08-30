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39歲女打高端心跳飆130「翻白眼送醫」　莊人祥曝個案現況！

▲▼ 0825指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,張上淳 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台中一名39歲邱姓女子在27日晚間接種完高端疫苗，29日傍晚6點多與家人聊天到一半時，突然呼吸急促、喘不過氣，全身僵硬、眼睛翻白眼，家人嚇壞緊急送到鄰近醫院急診治療，一測心跳竟飆到一分鐘130多下。對此，指揮中心表示，該個案送醫後症狀緩解，已經在今天上午離院返家。

邱弟透露，其他家人都是接種AZ疫苗，只有姊姊接種高端疫苗。27日姊姊前往診所注射疫苗後一切無恙，也沒聽到姊姊說不舒服，但29日傍晚吃完飯大家在客廳聊天時，突無預警臉色發白，喘不過氣、「連喊都沒辦法喊，眼睛往上吊」把家人全都嚇壞了，等不及救護車到來，趕緊將姊姊送到附近醫院救治。

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莊人祥表示，該個案在8/27接種高端疫苗並沒有不舒服情況，到29日下午5點多出現全身抽蓄、雙眼上吊，主訴心跳快、喘不過氣，家屬有送醫院急診，到院後的意識清楚，生命徵象也穩定，心電圖抽血檢驗也無明顯異常，有經過急診留觀。

莊人祥說，該個案症狀緩解，今天上午已經離院返家，下午有再度聯繫，目前狀況是良好，所以針對個案疾病診斷是什麼，可能還要做進一步了解，是否跟疫苗有關，要再做進一步調查。
 

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