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農委會介入斗南農會賄選案　張麗善：堅持法治、勿犧牲程序正義

▲雲林縣長張麗善強調，針對養豬戶再嚴格執行「廚餘禁止進入養豬場」的查緝，再來針對所有廚餘回收的平均量是否正常。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善。 （資料照／記者蔡佩旻攝）

政治中心／綜合報導

立法院經濟委員會今（27）日到雲林縣考察經濟農業建設，其中關於斗南鎮農會理事解職案而受到矚目，縣長張麗善表示，該名因賄選而遭到起訴的理事，行為錯誤且也是不良示範，但一碼歸一碼，法治社會還是要依法行政，農委會跳過雲林縣政府並引用錯誤法條要求解職，違反程序正義的做法，恐會造成全台農會的無所適從；也呼籲農委會必須採取一致標準，才不會讓外界有不當聯想。

由於斗南鎮農會選舉爭議，農委會錯誤引用農會法造成地方政府與農會系統的無所適從，縣府也特地對此提出報告。張麗善指出，此宗賄選案雖已遭到起訴，但依照農會法的規定，應待判刑確定後再依規定處置，但應站在超然立場的農委會卻主動涉入，刻意援引農會法第46條，以主觀認定為由，不符合比例原則，強制要求解除吳的理事職務，著實令人不解。

張麗善說，依照後法優於前法、特別法優於普通法的原則，既然農會法47-1、47-4及46-1已有明確規範，就應該遵照該等法條適用。

知情人士指出，今年全台共有一百多件農會賄選案，農委會卻情有獨鍾針對斗南鎮農會，目前當事人雖已遭到起訴，但依據農會法規定，相關處置都需要等判刑確定後才進行，但農委會卻大動作跳過主管機關雲林縣政府，要求該名涉嫌理事解職，介入農會派系之爭圖的是什麼？政治動機昭然若揭。

這位人士也提到，農會體制相當重要，若不待法院判決，用一紙行政命令就要求解職，此例一開，各地農會將永無寧日。連曾擔任台南縣長的蘇煥智都特別撰文抨擊農委會，可見這場發生在雲林斗南農會的地方事件，若不妥善處理，將會造成農會體制的崩盤。

曾擔任台南縣長的知名律師蘇煥智也在會議中特別強調，有關農會選舉涉及賄選，均依據農會法第47-1、47-2、47-3、47-4及46-1條立法理由處理，此項法律適用方式，已是農委會幾十年來的處理基準，如今針對斗南農會的「另眼看待」和「差別待遇」，違法濫用46條的「帝王條款」，錯引、曲解法令及濫用行政命令，先射箭再畫靶，是明顯的選擇性執法，已破壞依法行政和農會體制。

張麗善認為，農委會身為上級機關，卻推翻多年的依法行政的處理基準，與地方主管機關本於對事實認定的法律見解造成落差，將造成地方鄉鎮市農會無所適從，也讓主管機關縣政府窒礙難行；她呼籲應在法治的原則之下，大家遵循同樣的標準，才不會破壞農會的運作。

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