打2劑疫苗仍突破性感染？　柯文哲分析：像國外感染出現PCR殘陽

記者陶本和／台北報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，最令人擔憂的是打過2劑疫苗仍突破性感染的長榮機師，外界擔心3+11破口會再起。對此，台北市長柯文哲30日表示，他不認為是本土突破性感染，比較接近打過疫苗在國外感染，一直出現PCR殘陽。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，打疫苗要有正確概念，打疫苗不是代表不會感染，目前就算打兩劑，有變種病毒狀態下，打過疫苗且打完整，未來萬一被感染，重症跟死亡率會降低，打疫苗不見得每個人都會有完整免疫反應。

柯文哲指出，如果打過2劑疫苗，回台灣在入境時做檢查都陰性，過一段時間又陽性，雖然做出來陽性，但Ct值很高36，常常有人感染後測試陽、測試負，但Ct值36，這些案例傳染他人機率低。

柯文哲強調，他不認為是本土突破性感染，比較接近打過疫苗在國外感染，一直出現PCR殘陽。他表示，醫學不能要求100% ，只要專家會議經過討論後，寫成SOP嚴格遵守都可以。

柯文哲指出，在醫學上不要幻想百分百，凡事都有例外，只要有專家會議有會議紀錄，不要出現沒會議紀錄找不到人負責的情形，「要相信專業，只要有醫學專家，不是一個人，是一群人參考國外文獻都可以」。