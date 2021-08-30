市長屆滿將出征桃園、入閣？林智堅：本來無一物，何處惹塵埃

▲外傳新竹市長林智堅任期屆滿後將代表民進黨參選桃園市長；為此，林出面澄清並無此事。（圖／林智堅臉書）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市長林智堅任期還剩400多天，其去向備受關注；外傳他將代表民進黨參選桃園市長，甚至進入內閣。為此，林智堅也表示，基於對建設家鄉的使命感，「我沒有打算到桃園市參選，這傳聞對我來說是「『本來無一物，何處惹塵埃』。」

林智堅30日上午在記者會上表示，目前以市政和防疫都為優先，從上週開始，就有媒體報導一份內閣改組的名單，到這週，對於他是否到桃園市參選都有討論，「在這裡，我要清楚的跟市民朋友報告，針對內閣改組的傳聞，總統府在第一時間就駁斥相關的訊息，另外，在地方有許多的流言，也都在時間的驗證之下，不攻自破。」

林智堅指出，這幾年來，新竹市在中央的大力支持之下，有很多重大建設正在進行，他也看到，因為建設完成之後，帶給市民的生活美好，因此，在他的IG文章裡，時常會提到擔任市長所剩下的時間，提醒自己要和時間賽跑，且基於對建設家鄉的使命感，他沒有打算到桃園市參選，傳聞對他來說是「本來無一物，何處惹塵埃」。

至於桃園市長鄭文燦29日曾回應「林智堅目前不在桃園的政治版圖裡」，是否意味著2人好交情生變？為此，林也解釋，請大家不必擔心，他和鄭市長交情都很好。雖對桃園不陌生，但現階段沒有要參選桃園的規劃；目前新竹市長任期仍有400多天，未來，為家鄉努力的腳步不會停歇。

而對於接棒新竹市的人選，他也說，現階段不是說由哪個地方首長來指定人選，而是要備受市民期待才是最關鍵的。對他而言，希望接棒人的理念與他相近，也熟悉市政，新竹市長接班人應該要有更寬大的格局，過去綠營在竹市的提名方式都是用徵召的方式，未來他會努力協助找到符合市民期待的人選。

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