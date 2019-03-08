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新竹市長林智堅率團參訪台東縣 交流拼市政

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▲新竹市長林智堅率領市府一級主管至台東縣參訪。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅率領市府一級主管至台東縣參訪。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率領市府一級主管8日到台東縣參訪，走訪台東池上鄉與市區，觀摩台灣好基金會「穀倉藝術館」成功活化經驗，池上鄉萬安社區的地方創生，更先後與前台東縣長黃健庭深度暢談城市品牌經營，並與台東縣長饒慶鈴進行市政交流，明日也將參訪台東大學圖書館、台東設計中心的獨特建築，盼能為新竹市老屋活化、社區發展、城市設計、總圖書館設計取經，以他山之石讓城市建設再提升。

林智堅與市政團隊首站參訪池上，至台灣第一座由穀倉改建的藝展空間「池上穀倉藝術館」觀摩，為新竹市的鐵道藝術村、舊城區老屋活化等取經。池上穀倉藝術館為台灣好基金會在復華投信的支持下投入改建，建築設計不僅凝聚在地鄉親共識，更導入在地樸實風格，以最親民的設計，展出居民也會喜愛的藝術展。

團隊也參訪池上鄉萬安社區，為台灣在社區營造上最具指標性的社區之一，古色古香的兩層樓農民倉庫成當地居民導覽遊客、販售在地農產品的重要據點，最初是社區會員募集資金，並由池上鄉農會提供建築，合力推動社區營造，居民凝聚意識後，更為池上鄉申請「文化景觀區」，針對重要田野景觀進行交通管制、去電線桿化，保存在地天然資源與農村地景，取景成功經驗，盼能為竹市的地方創生、社區發展注入新觀點。

林智堅也與黃健庭前縣長會面，兩位五星市長相見歡進行深度交流，林智堅說，黃健庭上任九年讓台東出現巨幅改變，與新竹市的共同之處，在於同是透過設計導入建築，提升城市美學，以創意推動各式藝文活動，成功打造城市品牌，他送上烏魚子、米粉等新竹好物與《市長帶你吃美食》，推廣竹市觀光，他也特別送上太太手作的司康做為伴手禮，讓黃健庭驚喜說一定要給太太小燕嚐嚐。

黃健庭分享九年的台東治理經驗，當年剛上任時，台東面臨人口出走、財政困難，各項教育與社會指標低落等棘手問題，讓他意識到「改變是唯一希望」，他首先不畏反對聲浪改善市政沉痾，包括校園營養午餐排富條款、路邊停車收費等，並接續善用台東天然資源，以「創意翻轉台東」，包括2011年起推動的熱氣球節、連年舉辦亞洲世界衝浪巡迴賽，八年來吸引550萬人次到訪，更獲選為全球12大熱氣球節，創造台東專屬的「熱氣球經濟學」。

「不只要做，還要做到最好」黃健庭說，他始終堅持推動好的政策，最初的反對聲浪逐漸被縣民認同，他希望由縣政府為各鄉鎮做典範，帶領團隊不只是辦活動，更創造活化在地創新產業，「要做就要做到世界級水準」，成功讓台東縣在2016年獲選為寂寞星球全球十大景點；他也鼓勵市政團隊積極爭取中央計劃，不放棄任何爭取經費的機會，並提升台東縣政府的預算規模，台東人不再出走，而是吸引各國人定居台東，打造城市的幸福品牌。

下午團隊也邀請到公益平台基金會董事長嚴長壽以領導力為主題進行專題分享，後林智堅也與饒慶鈴會面交流市政，明日將接續參訪台東大學圖書館與台東設計中心。

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