高端爆試驗「跳過19類人」　 陳時中：被排除對象不代表不能打

▲陳時中強調，被排除的對象不代表不能打。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

高端疫苗被爆臨床試驗時，同意書排除了19類對象，包含慢性腎臟病、癌症療程病患、B肝帶原等，但實際施打疫苗時，衛福部只有公告排除懷孕婦女等2類，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，試驗被排除對象不代表不能打。

陳時中說，大家要清楚一件事，每個臨床試驗，從臨床前到試驗時，根據國際上也都有的相關法規並遵從，但「大家會有一點，有點扭住了，實驗被排除的對象，並不代表這些是禁忌症」，實驗時為做人體試驗，能讓結果清楚，受其他因素干擾越少，如此一來，結果能做公正評判，可做公正審查，「實驗排除不代表這些人不能打」，只是為了讓實驗設計更具公平性，審查時候更具可解讀，所以一定會排除一些，其他AZ、莫德納和BNT，實驗設計一樣排除相當對象，這些不會列入接種時候的禁忌症，或者不能接種的對象。

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今記者會媒體追問，未來是否會考慮公開所有試驗中的排除對象，讓民眾可查驗？陳時中指出，要公布沒有什麼問題，本來就是公開的資料，但不會在寫在單子上，19類就是慢性病、懷孕、B肝和C肝免疫不足相關等等的，若大家希望能看到排除對象，只要弄清楚排除對象，不代表是不能接種的對象這樣就好，最後強調「可以把資料公開沒問題，大家上網都看得到」。