國考地方座談會9月3日屏東登場　考試院長黃榮村南下親自出席

▲考試院長黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部30日表示，考選部辦理全國各縣市國家考試地方座談會，第四場次將於9月3日在屏東舉行，就國家考試現況、原住民族特考之未來改革方向與重點，以及考選業務相關議題交換意見，考試院長黃榮村及考選部長許舒翔也將親自出席與會。

考選部30日上午發布新聞稿表示，考選部職司國家公務人力及專技人員選才的重責大任，為落實甄拔現代化政府所需治理人才的考選政策，自2019年12月開始辦理全國各縣市國家考試地方座談會。

考選部指出，繼首場雲林、第二場次苗栗、第三場次宜蘭後，第四場次將於110年公務人員特種考試原住民族考試期間在屏東舉行，持續與各地方積極交流互動，傾聽各地方公務與專技人才之實際需求。

考選部說明，座談會將適時宣導國家考試辦理情形與績效，吸引更多優秀人才報考國家考試，也將就國家考試現況、原住民族特考之未來改革方向與重點，以及考選業務相關議題交換意見，將廣納各界建言，以利策進考選業務的執行與推展。

考選部表示，本次座談會預定於9月3日下午3時至5時，在屏東縣政府南棟3樓301會議室舉行，除黃榮村及許舒翔將親自出席與會外，並有多位考試委員預定出席。

考選部說，本次座談會也將邀請當地政府機關及地方相關學校、專門職業與技術人員團體、原住民地區鄉公所等代表共同座談與交流，以強化人才教、考、用之連結，座談會之問題與回應、結論、研議及辦理情形等，將公布於考選部全球資訊網，供考選部施政及各界參考。