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檢測員騙進實驗室「陰道採樣」！她測出陽性二度檢查　慘遭性侵

▲▼澳洲一名11歲女孩在上學途中遭擄走性侵長達5小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 女子事後才得知，新冠病毒檢測根本不需要做陰道拭子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起離譜事件，一名年輕女子被通知新冠病毒篩檢測出陽性，檢測員要求她到實驗室進一步檢查，竟趁機加以性侵。女子後來後察覺不對勁，向家人據實以告，這名變態檢測員的罪行才跟著曝光，日前被判10年徒刑。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於阿姆勞蒂縣（Amravati）的巴德納拉（Badnera），受害的23歲女子在該縣一家商場工作，去年7月印度第二波疫情期間，被匡為一名染疫員工的接觸者，隨後整間商場所有員工及其接觸者都被要求接受篩檢，她便接受咽喉拭子採樣檢測。

事後一名男性實驗室檢測員德斯慕克（Alpesh Deshmukh）通知女子，她的檢測結果呈現陽性，必須再次檢查。她因此前往巴德納拉政府醫院的創傷護理中心實驗室，德斯慕克卻宣稱要為她做「陰道拭子」（vaginal swab），在她的私處採樣。

女子當時不疑有他，而德斯慕克性侵得逞後告訴她，檢測結果是陰性。女子後來越想越不對勁，向兄弟說出真相。家人聯絡醫院時，她才知道新冠病毒篩檢根本不需要做陰道拭子。

女子隨後正式提出告訴，德斯慕克被依性騷擾及性侵罪嫌逮捕。阿姆勞蒂地區法院日前裁定德斯慕克有罪，判處10年徒刑及1萬盧比（約新台幣3726元）罰款。

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