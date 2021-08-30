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7大關鍵工作能力不被趨勢淘汰　新混合工作模式興起，先培養起來

文／職場人

最近，職場人應該也陸陸續續接種疫苗，以及回歸公司上班了吧？不過，隨著WFH結束也開始有不少聲浪反映遠距工作的好處，疫情時代下其實推動了混合工作模式的興起，像是有公司欲執行一週有幾日是可以居家工作，或是部分工作內容外包給自由工作者，編輯也對此趨勢整理了7個想當自由接案者、遠距工作者等，應該要具備的關鍵技能給大家參考。

遠距工作者必備技能1：文字撰寫力與溝通能力

▲遠距工作者必備技能（圖／pixabay，下同）

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有WFH經驗的職場人應該都知道，在家工作無法和主管、同事面對面討論公事，靠得多是通訊軟體及文字溝通，因此想要成為遠距工作者或自由工作者的人，首先你的文字溝通能力得先培養起來，領域範圍包括：通訊軟體溝通力、信件撰寫力等。

遠距工作者必備技能2：數位應用力

第2個必備工作技能為「數位應用力」，工作上難免會遇到文字說不清楚的公事，因此學會如何使用線上視訊的技能是未來趨勢不可少，另外也有不少公司會採線上作用，職場人擁有越多線上及雲端共享資源，優勢就越大！

遠距工作者必備技能3：彙整能力

第3個技能則是「彙整的能力」，少了實體會議與當面溝通，公事僅能透過通訊軟體傳達，訊息也會相較零散，所以職場人必須培養自己彙整各個資料的能力，能夠從零碎化的資訊抓取重點。此外，許多自由工作者、居家接案者在面對廠商、客戶或公司行號時，有時也得提供自己的工作記錄，而這份紀錄也是在練習自己的彙整力哦！

遠距工作者必備技能4：自律及時間管理能力

第4個技能其實不僅止於遠端工作者或自由工作者，只要是職場人都應該要學會「時間管理的能力」，通常可以妥善安排、運用時間的人，在公事上也比較不會出現拖延的狀況。另外，遠距工作者與自由工作者因為不受限公司的上下班打卡，雖然自由但也需要更強大的自律能力，如何不受誘惑在該工作的時間工作、如何安排自己的生活與工作......，這些都是時間管理的一部分。

遠距工作者必備技能5：自我推薦能力

如果職場人計畫成為一名接案者，那麼從現在起你得好好培養「自我推薦的能力」，因為你會比一般職員來得更常投履歷、面試＆面談，頻繁者可以說是每一個案件都要如此重複一次，建議可以想想看如何將自我推薦能力和現今流行的數位能力相結合，例如：如何把履歷電子化且要夠吸睛、線上視訊面試時，該如何呈現自己的優勢等。

遠距工作者必備技能6：上進心

第6點則是「上進心」，以往職場人在公司工作可能會有同事競爭，促使你想要學習更多新知來進步，但遠距工作者和自由工作者大多時候都是與自己工作，如果沒有強大的上進心，可能就會覺得現在這種狀態已經很好了，進而減少進修次數（包括：課程、讀書、網路資訊等）。學會與時俱進，隨時檢視自己的不足並彌補它，這個能力到哪都非常受用！

遠距工作者必備技能7：積極性與主動性

 

第7點「積極性與主動性」可謂職場箴言，因為不屬於任一家公司，所以不論是客戶、廠商還是公司行號都無法時刻掌握你的工作進度，但職場人也別因此覺得很自由，其實你還可以多自動自發些來增加好印象，例如：主動回報工作進度、主動提出下一次會議時間，在對談或會議中也要展現積極性，若有不明確的事也勇敢發問，當合作夥伴對你刮目相看，下次有同樣機會就會想找上你！

以上7點關於自由接案者、遠距工作者等，應該要具備的關鍵技能，各位職場人是否也有同樣特質呢？其實在疫情的肆虐之下，全球的工作型態都在逐漸轉變中，未來遠端工作、線上作業的機會也可能越來越多，把上述這些能力培養起來確保自己不會被趨勢淘汰！

【延伸閱讀】

成功人士都愛用「WOOP法則」4個步驟能提升工作目標達成率！

員工離職潮怎麼辦？「5招提高下屬留任率」管理階級必學

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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