捷克贈莫德納和「日本混異物疫苗」出自同一國　食藥署檢驗中！

▲ 捷克贈送台灣3萬劑莫德納疫苗。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

日本施打中的莫德納傳出部分有異物混入暫停施打，由於有異物混入的疫苗是西班牙代工製造，而昨日捷克贈送台灣3萬劑莫德納疫苗也來自西班牙代工。食藥署也表示，目前初步掌握和日本出問題的批號不同，還不太清楚是否為同一藥廠，但出自同藥廠機率很高，正在和日本了解中。

捷克贈送台灣30,000劑莫德納疫苗已於昨天下午抵台，食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

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食藥署研檢組組長王德原受訪時表示，有看到日本厚生勞動省發出訊息表示3批號暫停使用，正在跟莫德納公司和日本了解中，但出自同一藥廠機率很高。他也提到，台灣之前施打的莫德納疫苗都來自歐洲，的確是委託西班牙藥廠ROVI代工，和日本的藥廠是同一家，不過之前的疫苗都沒有問題，都有經過檢驗放行。

食藥署強調，已派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署將盡速核發封緘證明書。