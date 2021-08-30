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11歲鐵道迷開畫展！曾因肌肉力不足難握筆　9歲獲法國漫畫獎

▲▼11歲鐵道迷開畫展，國家鐵道博物館籌備處舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲11歲鐵道迷開畫展！國家鐵道博物館籌備處舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」。（圖／蕭辰洋繪，國家鐵道博物館籌備處提供）

記者林育綾／台北報導

鐵道迷不分年齡！今年11歲的蕭辰洋從幼稚園大班開始，創作許多以鐵道、交通工具為主題的繪畫，據悉他在5歲前曾因肌肉力量不足，難以握筆畫畫，家人陪伴且支持他的繪畫的興趣，9歲更拿下法國巴黎另類漫畫節獎項，創下台灣首例，如今將在國家鐵道博物館舉行線上特展。

國家鐵道博物館舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」，展出他創作的68張畫作、8張明信片創作圖集，作品內容包含從台灣到世界各地的大眾運輸車站、車輛到建築等多元主題。

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▲▼11歲鐵道迷開畫展，國家鐵道博物館籌備處舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲蕭辰洋從小喜歡搭乘大眾運輸、觀察老建築及車站。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

蕭辰洋從小喜歡搭乘大眾運輸、觀察老建築及車站，3歲時曾被評估為發展遲緩，5歲以前還因為肌肉力量不足，無法握筆、順利畫畫；在家人的陪伴與支持下，發現他對繪畫的興趣，同時也因為接觸到鐵道世界，成為小小鐵道迷，從幼稚園大班開始創作許多以鐵道、交通工具為主題的繪畫作品。

9歲時，他更以一本集結大眾交通工具和台灣歷史建築的繪本《My old transportation time》，拿下法國巴黎另類漫畫節兒童小誌不分齡組首獎，創了台灣首例。

▲▼11歲鐵道迷開畫展，國家鐵道博物館籌備處舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲蕭辰洋小學一年級時所創作的作品。（圖／國家鐵道博物館籌備處提供）

此次線上展覽，在「爸爸、媽媽、鐵道、車站還有我」主題系列畫作中，可以看到他和家人旅行時搭乘各式鐵道車輛留下的美好回憶，以及他對支線鐵道、古蹟建築的熱愛。而在「車站主題創作」中，其中玉里車站畫作裡，還能看到被稱作「白鐵仔」的光華號列車退役前，在花東線運行的景象。最特別的還有他到國家鐵道博物館籌備處參觀後，以鐵博籌備處修復典藏的「R24號柴電機車」為題創作的畫作。

▲▼11歲鐵道迷開畫展，國家鐵道博物館籌備處舉行「蕭辰洋藝術創作線上特展」。（圖／蕭辰洋繪，國家鐵道博物館籌備處提供）

▲蕭辰洋描繪被稱作「白鐵仔」的光華號列車退役前，在花東線運行的景象。（圖／蕭辰洋繪，國家鐵道博物館籌備處提供）

「蕭辰洋藝術創作線上特展」自8/28起在「國家鐵道博物館」官網舉行，主辦單位表示，透過線上特展，可以看到蕭辰洋不受限於技法構圖等框架，令人驚嘆的豐富想像力、童趣筆觸的作品，體驗鐵道男孩的想像世界。

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