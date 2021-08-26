台中女高中生功課壓力大逃170公里　被瑞芳女網友「接回家」

▲警方在瑞芳葉姓少女住家找到失蹤2天的劉姓女高中生（前）。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

后里區劉姓女高中生疑似課業壓力過大，日前突然搞失蹤，家長急報警尋人，最後在170公里外、新北市瑞芳葉姓少女住處找到劉女。原來，劉女與葉女一起搭火車到瑞芳，住在葉女家，並沒有遭脅迫或利誘，最後由家長帶回劉女，平安收場。

大甲警分局義里派出所23日來了一名潘姓婦人報案稱，她下班回家後，發現16歲劉姓女兒不見，打手機竟轉語音信箱。她擔心女兒因為課業壓力太大，加上阻止她網路交友導致心情不好，可能被線上遊戲「傳說對決」的網友慫恿離家出走，請警方協助找人。劉女表姊也透過臉書爆料公社，請求網友幫忙找尋。

義里所長王永興得知後，立刻通報分局各單位協尋，經調閱劉女手機發話位置及聯繫線上遊戲公司查詢相關紀錄，均無所獲。

員警不氣餒，土法煉鋼調閱失蹤點周遭監視器畫面，果然發現劉女在當天上午近11點時，與葉姓少女走出家門離開，11點左右到后里火車站搭火車北上。經請鐵路警察局協助，發現2人在新北市瑞芳火車站下車出站，最後由瑞芳警分局在25日晚間8點多，在葉姓少女住處找到劉女。

警方確認劉女身心狀況正常，也立刻聯繫其家人北上，在瑞芳分局派出所接劉女接回。據了解，劉女表示是她自己自願要北上，並沒有受到脅迫或引誘。家屬感謝警方全力協助找到愛女，同意不提告和誘罪，平安帶回。

大甲警分局分局長吳燕山表示，暑假期間親子相處機會增加，易生摩擦、衝突，籲請家長多加予以陪伴及關懷，並了解子女上網情形及交友狀況，勿讓孩子沉溺於線上遊戲，誤交損友，甚至遭受拐騙侵害，屆時後悔莫及。協助失蹤者平安返家，是家屬託付警察的重要任務，更是警察的使命，民眾的小事就是警察的大事。

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